Bukottakból hízik egyre nagyobbra és nagyobbra a Lufthansa-birodalom

Elbukott a második legnagyobb német légitársaság

Az elmúlt években úgy tűnt, hogy nagyon jól elvannak az európai légitársaságok. Az olajár olyan alacsony szinten stabilizálódott egy ideje, ami mellett már nem tűnik lehetetlen küldetésnek nyereséget csinálni, az emberek pedig még mindig szeretnek repülni és utazni annak ellenére, hogy a terrorfenyegetettség felütötte a fejét a legtöbb nyugat-európai nagyvárosban. A piaci környezet kedvező, jól érzik magukat a légitársaságok, ami abból is látszik, hogy inkább a kapacitásbővítések a jellemzőek, mint a leépítések, főleg a fapadosoknál.De nem minden légitársaság búcsúztatja örömünneppel 2017-et. Pontosabban vannak, akik már sehogy sem búcsúztatják az évet. Idén egy újabb konszolidációs hullám kezdett kibontakozni és egy lépéssel közelebb került az európai légiközlekedési piac ahhoz, hogy néhány nagy szereplő köré csoportosuljon, ahogy azt a Ryanair vezérigazgatója, Michael o'Leary egy ideje mondogatja. A Lufthansa volt idén a legaktívabb, de az easyJet is rárepült a csődbe ment légitársaságok értékesebb eszközeire.Összefoglaltuk a legfontosabb sztorikat idén:Augusztusban csődvédelembe menekült a második legnagyobb német légitársaság, az Air Berlin, miután az egyik nagytulajdonos, az Etihad Airways úgy döntött, hogy nem finanszírozza tovább a veszteséges működést. Az utasok nem maradtak hoppon, a német állam ugyanis áthidaló hitelt nyújtott a légitársaságnak, hogy tovább repülhessen, amíg nem talál vevőt az egyes üzletágaira.Az Air Berlin tavaly 28,9 millió utast szállított, árbevétele 3,8 milliárd euró volt. A vállalat egy kifejezetten rosszul menedzselt légitársaság, 2003 óta 4 olyan év volt, amikor minimális profitot ért el, egyébként masszívan veszteséges volt, az elmúlt 14 évben 2,5 milliárd euró veszteséget hozott össze, ráadásul az elemzők a következő három évre is veszteséget vártak.Az Air Berlin október któber végéig repült. A légitársaság egyik felét a Lufthansa vette meg, aki tovább erősítette ezzel vezető pozícióját a német piacon. Elsősorban diszkont üzletága, az Eurowings bővítése a célja az Air Berlin eszközeinek felvásárlásával. Kapott egy szeletet az easyJet is az Air Berlinből: le-és felszállási jogokat a berlini főreptéren, illetve lízingelt Airbus A320-as repülőgépeket vett a brit diszkont légitársaság.

Forrás: Shutterstock

Vége Niki Lauda egykori légitársaságának

De ezzel még nem lett vége a sztorinak. Eredetileg az Air Berlin osztrák leányvállalata, a Niki Lauda által alapított flyNiki is a Lufthansához került volna, de ehhez az Európai Bizottság versenyjogi aggályokra hivatkozva nem járult hozzá. Mivel más vevőjelölt nem volt, így végül nem maradt az osztrák légitársaságnak más választása, mint a fizetésképtelenség és a leállás.

Forrás: Shutterstock

Volt csőd a briteknél is

Októberben az ötödik legnagyobb brit légitársaság, a Monarch Airlines volt kénytelen felfüggeszteni a működését, amivel 110 ezer utasa rekedt külföldön. Az 1968-ban alapított a Monarch Airlines évente 6,3 millió utast szállított közel 40 helyszínre, a Gatwick, Luton, Birmingham, Leeds-Bradford és Manchester repülőterekről. A vállalat 291 millió fontos veszteséget ért el a 2016 októberében lezárult pénzügyi évben. A légitársaság csődje az eddigi legnagyobb a brit légitársaságok között.

A végéhez közelít az Alitalia-sztori

Évek óta húzódik az Alitalia vergődése. Az olasz légitársaság már csődvédelem alatt várta idén a "megmentőket". A hírek szerint hét légitársaság jelentkezett be az eszközeire, köztük a Lufthansa és az easyJet. Amíg a tárgyalások folynak, addig állami pénzből tartják életben a légitársaságot.

Forrás: Shutterstock

Járattörlésektől szenvedett a Ryanair

A diszkont légitársaságok hasítottak idén, a Wizz Air és a Ryanair árfolyama új történelmi csúcsra emelkedett 2017-ben. Azonban a fapadosoknál sem volt felhőtlen az öröm, a Ryanairt például az év utolsó napjaiban története első sztrájkjával fenyegették meg európai pilóta-szakszervezetek. Az utazóközönség valószínűleg nem díjazta azután, hogy ősszel 20 ezer járatot törölt a légitársaság az ír jogszabályi változások miatt. Kénytelen volt még idén szabadságra küldeni pilótákat és a tartalékállományból nem tudtak elegendő pilótát mozgósítani. Felröppentek a pletykák, hogy pilótahiánnyal küzd az ír diszkont légitársaság, de ezt tagadta a menedzsment.

Forrás: Shutterstock