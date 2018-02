Büntetik a Mol közösségi autóit - A cég még finomhangolja a rendszert

A Mol január végén indította el új budapesti közösségi autómegosztó szolgáltatását , a Limót. A Mol Limo autóparkja kezdetben háromszáz darab benzines (200 db) és elektromos (100 db) VW Up!-ot tartalmaz. A szolgáltatás ügyintézése nagyrészt online történik, így a regisztráció és az ingyenes foglalás is okostelefonos applikáción keresztül zajlik, míg a Mol 35 alkalmazottja intézi az autók kezelését, átirányítását, töltését.

Fotó: Mol

A Limo-zóna. Nagyobb, interaktív térképért katt a képre! (Forrás: Mol)

Ahhoz, hogy értsük, hogyan működik a rendszer, és hogy hol lehet ingyenesen parkolni a flottába tartozó autókkal, érdemes egy pillantást vetni a zóna jelenlegi határaira. A Mol Limo szolgáltatási területe az induláskor a belső kerületek mellett a forgalmasabb külsőbb kerületeket tartalmazza, amit 2020-ig Budapest közigazgatási határáig terjesztenek ki.A Mol autómegosztó szolgáltatásának egyik jó tulajdonsága, hogy az ügyfélnek nem kell a parkolási díjjal törődnie. A társaság honlapja szerint a zónán belül a limós ügyfél bármelyik közforgalmi parkolóhelyen ingyen parkolhat, Limo-zónán kívüli parkolás esetén viszont erre csak a járműfoglalás folytatása mellett van lehetőség, avagy parkolási díjat kell fizetni. (Az autók azonnal jelzik a sofőrnek, ha elhagyták a Limo-zóna határát.)Parkoláskor elvileg mindössze annyi feladata van az autó vezetőjének, hogy miután beállt a kiválasztott helyre, lenyomja a fékpedált, a sebességváltót pedig P - parkolás - állásba teszi. Amint a szolgáltatás bemutató sajtótájékoztatóján elhangzott, a parkolási díj be van építve a szolgáltatási díjba; amikor a felhasználó kiszáll az autóból, a parkolási szolgáltatás azonnal elindul, és leáll, ha a használó visszaül a volán mögé. A zöld rendszámos elektromos hajtású autók parkolása ingyenes Budapesten.A rendszerrel kapcsolatos első visszajelzések a hírek szerint pozitívak, ezzel együtt a parkolás terén esetleg nem várt jelenséggel szembesülhetünk, amint azt egy, a III. kerületi Flórián téren parkoló limós autó esetében tapasztaltuk.

Fotó: Portfolio

A Mol-Limo carsharing szolgáltatás fontosabb konkrétumai: Online regisztráció, ingyenes foglalás okostelefonos applikációval;

Percenként 66 forint a használati díj, de az első 30 napon féláron, percenként 33 forintért vehető igénybe a szolgáltatás;

Várakozási díj: 15 forint;

Havi tagdíj: 990 forint;

A flottát 200 benzinüzemű és 100 elektromos VW Up alkotja induláskor, amit később fokozatosan bővítenek majd;

A terv szerint 2021-re a flottában már csak elektromos hajtású autók lesznek;

Az elektromos autók töltése a Mol-kutak töltőin valósul meg;

Az ügyintézés nagyrészt online történik.

35 munkatárs intézi az autók kezelését, átirányítását, töltését, stb.

Igen, az ott az Up szélvédőjére tűzve tényleg egy parkolási bírságot rejtő mikuláscsomag, aminek a fentiek alapján egyszerűen nem is lenne szabad ott lennie, hiszen a közterület egyértelműen a megjelölt zóna határain belül található. De akkor mégis mi történhetett?A témában megkerestük a Molt, ahol jelezték, tudnak a problémáról. Tájékoztatásuk szerint a rendszer finomhangolása jelenleg is tart, a konkrét problémát a fizetések teljesülésének lassúsága okozza. Értesüléseink szerint a rendszer megtervezésekor számoltak az indulás utáni esetleges bírságokkal is, így azok nem jelentenek plusz költségeket.A társaság egyébként szerint szeretett volna kedvezményes parkolási díjakat elérni a benzines autók parkolásában is a pozitív társadalmi hatásokra hivatkozva, és erről tárgyalásokat is indított az Index értesülései szerint (a szolgáltatónak az egyes kerületekben az önkormányzatok által működtetett parkoló-társaságokkal kell megegyeznie, de állítólag bevásárlóközpontokkal, parkolóházakkal is együttműködnének.) Arról ugyanakkor egyelőre nem érkezett hír, hogy sikerült-e kedvezményeket kialkudni a parkolási díjak kapcsán.A terv szerint a szolgáltatással később terjeszkedne is a Mol. Ahogyan Ratatics Péterrel, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója a Portfoliónak fogalmazott , vizsgálják, hogy hogyan tudják a működési zónát kiszélesíteni, ahogy azt is, hogy miként tudják a városon kívül, akár városokat összekötő forgalmakat is egy hasonló rendszerben megvalósítani, esetleg más hazai városokban, régiókban is elindítani a szolgáltatást, de azt is szeretnék, hogy akár a cég a többi Mol-országban is megjelenjen a szolgáltatással.A társaság nem az első volt, amely car sharing szolgáltatást kínált Budapesten. A GreenGo Car Europe Kft. ugyanis 2016 novemberében elindította Magyarország első elektromosautó-megosztó szolgáltatását, amelynek keretében 45 darab tisztán elektromos meghajtású Volkswagen e-up!-ot állítottak forgalomba. (Sőt, azóta egy újabb cég, a Prologis is jelezte , hogy elindítja saját autómegosztó szolgáltatását.)A Mol 2030-ig szóló vállalati stratégiája egyre nagyobb szerepet szán az új, nem klasszikusan olajipari tevékenységeinek, így az úgynevezett mobilitási szolgáltatásoknak is. Az új területek növekvő fontosságát jelzi a fogyasztói szolgáltatások tavalyi önálló üzletággá emelése, illetve az is, hogy a stratégia szerint a területnek 2030-ban a csoport EBITDA 30 százalékát kell adnia. A lakossági szolgáltatások erősítése tetten érhető a társaság flottaszolgáltató cégének megalapításában, az elektromos töltők hazai és környező országokban történő telepítésében, a benzinkutakat kiskereskedelmi értékesítési pontokká átalakító Fresh Corner koncepcióban, valamint egyebek mellett az autómegosztó szolgáltatás bevezetésében és a szolgáltatás kiterjesztésére vonatkozó tervekben is.