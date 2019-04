A DriveNow elindult Budapesten

Óriási érdeklődést tapasztaltunk az első időszakban, több mint 10 000 regisztráció érkezett a DriveNow applikáción keresztül. Nagyon megtisztelő számunkra ez a fogadtatás, és ez is mutatja, van potenciál a hazai autómegosztási piacban. Számunkra most az a legfontosabb, hogy ügyfeleink minél elégedettebbek legyenek szolgáltatásunkkal

A flottában BMW 1-es sorozat, 2-es Active Tourer, BMW X1 és X2 modellek találhatóak, illetve a MINI 3 és 5 ajtós modelljei, valamint MINI Cabrio is helyet kap. A BMW tisztán elektromos i3 modelljei fokozatosan válnak elérhetővé a felhasználók számára.A hazai piacon megszokott perc- és napidíj alapú mellett óradíjas (3-, 6-, 9 órás) csomagokkal bérelhetőek az autók. A bérleti díjak modelltől függően 99 és 129 forint/perc között változnak, de az óránkénti csomagokkal az egy percre vetített költség akár 62 forintra is csökkenthető.A szolgáltatás Budapest központi területeinek nagy részét lefedő 63 négyzetkilométeres területen érhető el a DriveNow applikáció segítségével. A felhasználók az autókkal elhagyhatják a szolgáltatási zónát, míg a bérlést a szolgáltatási területen belül tudják lezárni.- mondta Fischer Péter, a DriveNow hazai képviseletét ellátó Wallis Autómegosztó Kft. ügyvezetője.A szolgáltatásra 21. életévét betöltött, érvényes jogosítvánnyal rendelkezők tudnak regisztrálni a DriveNow applikáción keresztül, vagy a drive-now.hu honlapon.Az ingyenes regisztrációs időszak lezárultával az első hónapban továbbra is kedvezményesen, egyszeri 4.990.- forintért lehet regisztrálni a DriveNow applikáción keresztül, vagy a DriveNow honlapján. Az akció május 29-ig tart, utána egyszeri 9.990.- forint lesz a regisztrációs díj. Mindkét esetben 25 bónusz perc jár.