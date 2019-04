A Ford hibrid modellekkel árasztja el Európát - Bemutatták a vadonatúj Kugát is

Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek az autóipar legnagyobb kihívásairól? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Nem létezik mindenki számára egyformán megfelelő megoldás, hiszen minden vásárlónk más és más igények alapján használja autóját.

Az Európában már jelenleg is kapható, vagy biztosan megjelenő Ford Hybrid modellek

Mondeo Hybrid négyajtós és kombi változat: az autó full hibrid, benzines-elektromos hajtáslánca valós alternatívát jelent a dízelekkel szemben. A Mondeo Hybrid kombi új, sportos ST-Line változatát ma láthatta először a nagyközönség.



Transit EcoBlue Hybrid és Transit Custom EcoBlue Hybrid: a modellekben megtalálható mild hibrid technológia mérsékli a haszongépjárművek üzemeltetési költségét.



Tourneo Custom EcoBlue Hybrid: a nyolc/kilencüléses személyszállító üzemanyag-fogyasztását mild hibrid technológia mérsékli.



Transit Custom Plug-In Hybrid: az autó elektromos hajtásának hatótávolságát a Ford 1.0 literes EcoBoost benzinmotorja növeli meg. A jármű próbaüzeme jelenleg is folyik Londonban (később pedig Valenciában és Kölnben folytatódik), hogy pontosan kiderüljön, milyen előnyöket jelent ez a megoldás a környezet és a vásárlók számára.

Bemutatták az új Kugát

A Ford az év elején jelentette be, hogy a vadonatúj Focus után bemutatott összes új modelljéhez, illetve a már meglévő járművek új változataihoz kínál majd valamilyen elektromos hajtásláncot. Ezekhez az autókhoz megrendelhető lesz a plug-in hibrid, a mild hibrid, a full hibrid és az akkumulátoros elektromos hajtáslánc-technológiák egyike (vagy közülük akár több is). Hogy miért van erre szükség? A választ Joerg Beyer, a Ford Európa tervezési részlegének ügyvezető igazgatója adta meg:Majd hozzátette, éppen ezért a Ford sokoldalú hajtáslánc-stratégiáját úgy alakították ki, hogy vásárlóik biztosan megtalálják a megfelelő megoldást elektromos autójuk előnyeinek kihasználására.Az elektormobilitás irányába történő határozottabb elmozdulás eredményeként a Ford mai rendezvényén bemutatta a vadonatúj Kugát, amely a vállalat közepes méretű városi terepjáró modelljének harmadik generációját képviseli. 2008-as bemutatása óta a Ford több mint egymillió darabot adott el az autóból Európában. Ehhez érdemes azt is hozzátenni, hogy a Kuga a Ford legkelendőbb SUV-ja Európában és - a Fiesta és a Focus után - a régió harmadik legnagyobb darabszámban eladott Ford-modellje. Európában 2018-ban összesen 153 800 darab Kuga talált gazdára, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Ford SUV-értékesítése több mint 19 százalékkal növekedett az előző évi eredményhez képest. Magyarországon tavaly 3100 új Kuga talált gazdára és 2019 első negyedévében 758 darabbal a Focus után a második legkedveltebb személyautó volt a Ford hazai személyautó kínálatában.A most bemutatott vadonatúj Ford Kuga a márka első személyautója, amely egyaránt megrendelhető mild hibrid, plug-in hibrid és full hibrid hajtással:A modell bemutatásától kezdve, azaz már idén megrendelhetőváltozat egy hagyományos belsőégésű motor hatótávolságát ötvözi az elektromos hajtás takarékos működésével. A 2,5 literes, négyhengeres Atkinson-ciklusú benzinmotorból, egy elektromotorból, egy generátorból és egy 14,4 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátorból összeállított rendszer teljesítménye 225 lóerő. Az ígéretek szerint a Kuga Plug-In Hybrid a fedélzetén található akkumulátornak köszönhetően egyetlen töltéssel 50 kilométer megtételére lesz képes tisztán elektromos üzemben. A gyártó ígérete szerint a legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztása várhatóan 1,2 l/100 km lesz. Bevalljuk, erre a nagyon alacsony értékre kicsit rácsodálkoztunk, a Ford ugyanakkor hozzátette, hogy az üzemanyag-fogyasztás és a CO₂-kibocsátás hivatalos adatait az értékesítés megkezdéséhez közelebbi időpontban teszi majd közzé. Ez alapján pedig nem lennénk meglepődve, hogyha az értékek növekednének a jövőben.

A szintén vadonatújváltozat még takarékosabbá teszi a Ford 150 lóerős, 2.0 literes EcoBlue dízelmotorjának működését. A Ford kiemelte, hogy a mild hibrid technológiában a normál generátort egy szíjhajtású, integrált indítómotor/generátor (BISG) váltja fel, ami képes elektromos energiává alakítani a fékezés és egyenletes sebességű haladás közben keletkező energiát. Az így termelt energiát egy 48 voltos, léghűtésű lítium-ion akkumulátor tárolja. A BISG ugyanakkor elektromotorként is működik, zökkenőmentesen kapcsolódva be a hajtásba a belsőégésű motor mellett, normál haladás és gyorsítás közben felhasználva az akkumulátorban tárolt energiát, valamint meghajtva az elektromos segédberendezéseket. A 48 voltos rendszer azt is lehetővé teszi, hogy a Start-Stop technológia a további üzemanyag-takarékosság érdekében még több helyzetben működhessen, így az autó várható legalacsonyabb CO₂-kibocsátása 132 g/km, üzemanyag-fogyasztása pedig 5,0 l/100 km. Mindezek mellett a vadonatúj Kuga vásárlói a full hibrid, a Ford EcoBoost benzinmotorok és a Ford EcoBlue dízelmotorok közül is választhatnak.A gyártó a hajtásláncok bemutatását, ismertetését követően elmondta, hogy a vadonatúj Kuga az első SUV, ami a Ford új, globális C2 padlólemezére épül. Ez a megoldás is hozzájárult az autó jobb aerodinamikájához, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztásához és ahhoz, hogy az új modell tömege 90 kg-mal alacsonyabb a most kifutó Kugáénál. Mindemellett az új építési mód jobb törésbiztonsági tulajdonságokat eredményez, és 10 százalékkal kedvezőbb torziós merevséget, ami javítja a menetdinamikát. A C2 padlólemeznek köszönhetően a Ford közepes méretű modelljeinek utastere is tágasabb lehet, a dizájnerek pedig látványosabb és dinamikus formatervet készíthetnek.Érdemes még kiemelni, hogy a Kuga Titanium, a sportos Kuga ST Line és a magasabb szegmenseket idéző Kuga Vignale változatokban kapható modell új külső dizájnt, az eddiginél is tágasabb kabint és több olyan prémium szolgáltatást kapott, amelyek élvezetesebbé teszik a vezetést. A Stop & Go rendszerrel, sebességkorlátozást felismerő és sávközép funkciókkal kiegészített adaptív sebességtartó automatika (ACC) segítségével a vezető egyszerűbben és magabiztosabban közlekedhet az araszoló forgalomban és az autópályán egyaránt. Az aktív parkoló-asszisztens 2 pedig egyetlen gombnyomásra, teljesen automatikusan elvégzi a parkolási manővert.

Debütált a Tourneo Custom Plug-In Hybrid

Explorer Plug-In Hybrid kétféle változatban

A Ford az amszterdami eseményen mutatta be először a világ nagyközönsége előtt a Tourneo Custom személyszállító új plug-in hibrid változatát. Az ígéretek szerint az európai vásárlók 2019 második felében rendelhetik majd meg a nyolcülésesmodellt, amit arra terveztek, hogy behajthasson az ultra-alacsony emissziójú járművek számára fenntartott zónákba is, amelyek egyre szaporodnak az európai nagyvárosokban.A Tourneo Custom Plug-In Hybrid első kerekeit egy elektromotor hajtja, amelyet egy 13,6 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor lát el energiával. A hatótávolság kiterjesztéséről a Ford 1.0 literes EcoBoost benzinmotorja gondoskodik. A tervek szerint a fejlett hibrid hajtáslánccal az autó 50 kilométert tud majd megtenni zéró károsanyag-kibocsátás mellett, az 1.0 literes EcoBoost motor rásegítésével pedig 500 kilométer lesz a hatótávolsága. A Ford jelezte, hogy a Tourneo Custom kényelmét növeli majd, hogy a modell egyedülálló szolgáltatást kínál saját kategóriájában: két hátsó üléssora egymással szembe (konferencia beállítás) és a menetirány felé is fordítható.Szintén újdonság a, amely két változatban lesz megvásárolható: a sportos, Ford Performance hangulatú Explorer ST-Line, illetve az Explorer Platinum változatban. Mindkét kivitelt olyan hajtáslánc mozgatja, amelyben a 3,0 literes EcoBoost benzinmotor és az elektromotor hatékony kombinációja 450 lóerő teljesítményt és 840 newtonméter forgatónyomatékot kínál. A nagyméretű SUV az ígéretek szerint 40 kilométert tehet majd meg tisztán elektromos hajtással.A tágas és kényelmes utastérben pedig olyan megoldások találhatók, mint a 10,1 colos, álló helyzetű érintőképernyő, a 12,3 colos digitális műszeregység, illetve a családbarát kialakítású, rugalmasan variálható ülésrendszer, ami akár hét utas számára is kényelmes helyet biztosít. A gyártó kiemelte, hogy az alapáron kínált Ford intelligens összkerékhajtást hét választható üzemmód egészíti ki, így a 10 fokozatú automata sebességváltóval felszerelt autó a nagyvárosi forgalomban ugyanolyan optimális teljesítményt nyújt, mint a terepen.

Tisztán elektromos hajtású változat is készül a Transitból

Az ígéretek szerint 2021-től várható a vadonatúj, tisztán elektromos hajtással működő Ford Transit megjelenése, amit a Ford a vállalkozások igényei alapján egy sokoldalú, nulla károsanyag-kibocsátású városi áruszállítónak tervez. A tisztán elektromos hajtású Transit többféle felépítménnyel lesz kapható.

Kisebb emisszió, nagyobb erő: Fiesta és Focus EcoBoost Hybrid

Az 1.0 literes EcoBoost motorunk már bebizonyította, hogy egyszerre üzemanyag-takarékos és erős. Az EcoBoost Hybrid technológia most mindezt még magasabb szintre emeli

Az eseményen bemutatottésmodellekben mild hibrid hajtás működik majd, amit úgy hangolnak a mérnökök, hogy az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás mellett is garantálja a teljesítményt. A normál generátort itt is a fentebb már bemutatott szíjhajtású, integrált indítómotor/generátor (BISG) váltja fel. A BISG, amely elektromotorként is működik, zökkenőmentesen kapcsolódik be a hajtásba, a háromhengeres 1.0 literes EcoBoost belsőégésű motor mellé.Az intelligens, önvezérlő mild hibrid rendszer pedig folyamatosan ellenőrzi, hogyan használja a vezető a járművet, és ennek alapján dönti el, mikor és milyen intenzitással töltse az akkumulátort, és hogy mikor használja fel az abban tárolt energiát. A Ford elmondta, hogy az elektromos forgatónyomaték-kiegészítés ütősebb, dinamikusabb teljesítményt eredményez, különösen a belsőégésű motor alacsonyabb fordulatszám-tartományaiban, így a vezetés élménye közvetlenebb és rugalmasabb lesz. A BISG alkalmazása azt is lehetővé tette, hogy a mérnökök alacsonyabbra vegyék az 1.0 literes EcoBoost motor sűrítési arányát, és nagyobb turbótöltővel tornásszák fel a blokk teljesítményét, mivel a forgatónyomaték-kiegészítés jelentősen mérsékli a turbólyuk-hatást, így a motor gyorsabban pörög fel.- jelentette ki Roelant de Waard, a Ford Európa marketingért, értékesítésért és szolgáltatásokért felelős alelnöke. Hozzátette, biztosak abban, hogy vásárlóik megszeretik majd EcoBoost Hybrid hajtásláncaik zökkenőmentes és azonnali teljesítmény-leadását, akárcsak azt, hogy ezentúl ritkábban kell ellátogatniuk a benzinkútra.