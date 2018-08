A győri Audi-gyár is érintett - Átmeneti visszaesés jöhet a motor- és autógyártásban

Nehezen megy a WLTP-re történő átállás

A WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures - világszinten összehangolt könnyűjármű-tesztelési eljárások) mérési eljárás a várakozások szerint az eddiginél pontosabban mutatja meg, hogy egy autó a mindennapi használat során mennyi üzemanyagot fogyaszt és mennyi káros-anyagot bocsát ki. Az Európai Unióban 2017. szeptember 1-jétől a WLTP alapján megállapított értékeket kell megadni az új fejlesztésű modelleknél, és 2018 szeptember 1-jétől az összes korábban kifejlesztett, de új gyártású személygépkocsinál is a WLTP szabványt kell alkalmazni.

Inkább visszafogják a termelést

A magyarországi Audi-gyár is érintett

Vállalatunk rugalmasan reagál a piac aktuális változásaira. A WLTP-re történő átállás miatt átmeneti visszaeséssel számolunk a motor- és a járműgyártásunkban, ennek megfelelően alakítjuk a műszakrendeket is.



Fontos leszögeznünk, hogy az átmeneti csökkenés ellenére a munkahelyek biztosak az Audi Hungariánál.

Vasárnap számoltunk be arról , hogy a Volkswagen csoport felfüggesztette az elektromos és a hibrid meghajtású, valamint a gázüzemű autók értékesítését, mert a vártnál nehezebben megy a németeknek a felkészülés az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására szolgáló új nemzetközi szabványra (WLTP). A helyzet komolyságát mutatja, hogy a Volkswagen a hibrid meghajtású és gázüzemű kocsikra már rendeléseket sem vesz fel, és elektromos autókat is legkorábban 2019 elejétől tudnak majd ismét szállítani.A gondot egyébként részben az okozza, hogy nincs elég mérőállomás és szakember az új szabványnak megfelelő típusengedélyek kiváltásához. Az elektromos, a hibrid és a gázüzemű modellek pedig a hagyományos meghajtású kocsiknál kevésbé kelendőek, ezért döntött úgy a cégcsoport menedzsmentje, hogy ezeket a környezetbarát modelleket sorolja inkább hátrébb.A Volkswagennek nagyjából 260 modellvariációt kell levizsgáztatnia és engedélyeztetnie. A névadó Volkswagen márka esetében ugyanakkor még csak 4 modellhez, az Audinál pedig 7 modellhez szerezték meg az engedélyt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Volkswagen áll a leggyengébben a német autógyártók közül, a BMW-nél és a Mercedesnél egyaránt száznál is több modellt vizsgáztattak le.A Welt am Sonntag beszámolója szerint a kialakult helyzet részben annak is betudható, hogy a cégcsoport szakembereit lefoglalja a 2015-ben kirobbant dízelbotrányából adódó feladat, az érintett modellek motorvezérlő szoftverjének átalakítása.A beszámolók szerint a Volkswagennél akár 250 ezer új autó legyártása is csúszhat a második félévben, mert nincs meg a szeptembertől kötelező új típusengedélyük. A készletek durva felhalmozódását igyekszik megakadályozni a Volkswagen, június végén már bejelentették, hogy augusztus és szeptember között ideiglenesen heti 1-2 napra felfüggesztik majd a termelést wolfsburgi gyárukban, amely egyben legnagyobb üzemük is a világon.Herbert Diess, a Volkswagen csoport vezérigazgatója az üggyel kapcsolatban hangsúlyozta, kizárólag olyan modelleket fognak gyártani, amelyek átestek már a szükséges vizsgálatokon, míg a járműveket csak az után kezdik majd el kiszállítani, hogy azok megszerezték a szükséges engedélyeket.Természetesen megkerestük a magyarországi Audi-gyárat is az ügy kapcsán, arra voltunk kíváncsiak, hogy az új nemzetközi szabványra történő átállás hogyan érinti a hazai operáció működését. Az Audi Hungária hivatalos válaszában jelezte:Tavaly 1 965 165 motort gyártottak Győrben, amely közel 2 százalékos növekedést jelentett a 2016-os üzleti évhez képest. A WLTP-re történő átállás nehézségei, illetve a vállalat által jelzett átmeneti visszaesés miatt viszont idén ennél valamivel kevesebb motor készülhet majd. Ahogy járműből is kevesebb gördülhet le a gyártószalagról, tavaly egyébként 105 491 Audi készült Győrben. Jó hír viszont, hogy az átmeneti visszaesés nem veszélyezteti majd a győri Audi-gyár több mint 12 ezer alkalmazottjának munkahelyét. Utóbbi egyébként érthető, hiszen a jelenlegi munkaerőpiaci környezetben a vállalatnak az az érdeke, hogy minden dolgozóját megtartsa.