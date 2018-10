A német posta elkezdte gyártani saját elektromos kisteherautóját

Megkezdődött a Work XL gyártása

Azzal, hogy megkezdtük a StreetScooter Work XL összeszerelését Kölnben, sikerült tökéletesen párosítanunk a Ford értékes tapasztalatát a haszongépjármű-gyártás terén és a StreetScooter vállalat startup-céges lendületét

A Ford ideális partner számunkra, erőinket egyesítve hatásosan népszerűsíthetjük Németországban az elektromos mobilitást, és környezetbarátabbá, csendesebbé alakíthatjuk a városi áruszállítást. Az új Work XL StreetScooter tökéletes e-áruszállító a nagyvárosi kézbesítési feladatokra, így más szállítmányozók számára is izgalmas ajánlatot jelent majd

A Deutsche Post DHL projektjéről

Vezető szerephez juthat a német posta

A kölni gyártósoron mintegy 180 ember dolgozik két műszakban, akik naponta akár 16 darab Work XL modellt is elkészíthetnek, így az éves gyártókapacitás eléri majd a 3500 darabot.- nyilatkozta Joerg Beyer, a Ford Európa termékfejlesztési részlegének ügyvezető igazgatója.A Work XL jelenleg a legnagyobb haszongépjármű a StreetScooter portfóliójában: az autó 20 köbméteres rakterében több mint 200 küldemény fér el, és a hasznos teherbírás eléri az 1275 kilogrammot.Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk a Ford többféle elektromotorral és lítium-ion akkumulátorral gyártja majd a modellt, amelynek legnagyobb teljesítménye 90 kW (122 LE), forgatónyomatéka pedig 276 Nm. A legnagyobb, 76 kWh kapacitású akkumulátorral a Work XL akár 200 km hatótávolságot is elérhet.A dízelmotoros járművekkel összehasonlítva minden egyes elektromos hajtású áruszállító 5 tonnányi CO₂-kibocsátást és 1900 liter gázolajat takarít meg egyetlen év leforgása alatt.A Deutsche Post DHL a németországi városokban használja majd a Work XL modellt kiscsomag-kézbesítésre, és a jövőbeli tervek közt az is szerepel, hogy az elektromos áruszállító más vásárlók számára is elérhető lesz.- vélekedett Dr. Achim Kampker, a StreetScooter alapító vezérigazgatója.A Deutsche Post 2014 decemberében jelentette be, hogy megvásárolja az elektromos járművek gyártására létrehozott aacheni startupot, a StreetScootert, annak érdekében, hogy a jövőben saját maga építhesse meg elektromos autóit. A felvásárlást pedig tavaly újabb beruházás követte, amely lehetővé teszi majd az évi 10 ezres darabszámú elektromos kisteherautó legyártását. A középtávú cél viszont az, hogy évi 15 ezer darab elektromos járművet gyártson a vállalat. Mindezt úgy, hogy a Deutsche Post egyetlen alkatrészt sem fog maga előállítani, hanem egyszerűen egy szoftver segítségével megrendeli azokat. A megoldást egyébként a PTC szállítja, a cég 80 beszállító - köztük a Robert Bosch - alkatrészeit teszi elérhetővé bárki számára, aki kifizeti szoftverének éves felhasználói díját, amely 300 és 1 000 euró között van felhasználóként.A dolognak van még egy érdekessége, abban az esetben, ha tényleg sikerül ennyire felpörgetni a gyártást, akkor a StreetScootert birtokló Deutsche Post lesz Európa egyik elsőszámú elektromos kishaszongépjármű-gyártója. Ez pedig óriási teljesítmény lenne egy logisztikai cégtől.

A StreetScooter Work XL bevetésre kész