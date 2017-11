A Tesla hamarosan csődbe mehet és kivonulhat az autópiacról

Tényleg lehúzhatja a rolót a Tesla?

A működése során rengeteg pénzt veszít, ezért újból arra fog kényszerülni, hogy friss forrást vonjon be, tőkét emeljen, ha meg akarja érni 2019-et

A gyártástechnológiája nem hatékony és nem rendelkezik a szükséges értékesítési hálózattal sem

Egy veszteséges vállalkozás, amely kifelé tart az üzletből

Nincsen "titkos receptje", nincs semmi olyan dolog a birtokában, amelyet ne tudna egy másik autógyártó lemásolni. Ráadásul ugyanazt a lítium-ion akkumulátort használja, mint az iparág többi szereplője

Menjünk szépen sorba

Bárki képes lenne másolni a Teslát?

A General Motors egykori alelnöke szándékosan nem mond igazat.

Múlt pénteken az egész világ megismerhette a Tesla elektromos kamionját, amelynek segítségével a járműgyártás egy újabb szegmensébe törne be Elon Musk. A Tesla vezére nem csak egy, a korábbi várakozásokhoz képest nagyobb hatótávolságú teherautó ígéretével rukkolt elő, hanem beállított a színpadra a Tesla Roadster második generációs változatával is. Utóbbi a tervek szerint minden idők leggyorsabb, tömeggyártásban megjelenő sportautója lesz. És ami még ennél is sokkal fontosabb, egyetlen töltéssel képes lesz 1000 kilométer megtételére az új modell, vagyis könnyedén felveheti a versenyt majd a belsőégésű motorral szerelt járművekkel.A showt követően rengetegen mondták el véleményüket a Tesla terveivel kapcsolatban, természetesen sokan voltak szkeptikusak és fogalmaztak meg negatív kritikát. Az egyik legmarkánsabb vélemény Bob Lutztól, a General Motors korábbi alelnökétől érkezett. Lutz egyből négy nagyon kemény állítást is megfogalmazott a Teslával kapcsolatban a vele készült interjú során:Lutz első állításával részben egyetértünk, a Tesla showja után nekünk is az volt a benyomásunk, hogy a Roadster 2 bemutatása már komoly marketingfogás volt, amely nem csak a leendő vásárlókat, hanem a befektetőket is célozta. Musk mutatott egy elképesztő sportautót, hogy a jövőben, ha a szükség úgy hozza, könnyebben jusson forráshoz. Ráadásul burkolt forrásbevonás is kezdődött, hiszen elkezdték gyűjteni a foglalókat olyan járművekre, amelyek legkorábban 2019/2020 során kerülhetnek gyártásba. Hasonlóan látja a helyzetet a Bloomberg is, ahol már arról cikkeztek, hogy a Tesla olyan ütemben égeti a pénzt, hogy 2018 közepén akár egy 2 milliárd dolláros forrásbevonásra is rákényszerülhet. Legutóbb egyébként idén augusztusban ment ki a piacra a vállalat, ahonnan 1,8 milliárd dollárt tudtak bevonni bóvli kötvények kibocsátásával.Az viszont, hogy a Tesla gyártástechnológiája nem hatékony, minimum csúsztatás. Lutz ezt a következtetését valószínűleg abból vonhatta le, hogy pár héttel ezelőtt kiderült , gondok akadtak a Tesla gigagyárában az akkumulátorok összeszerelési folyamatának automatizálásával, emiatt pedig jóval kevesebb készülhetett el az új modellből. Musk ráadásul azt is beismerte, egyelőre nehéz meghatározni, mikorra sikerülhet minden problémát elhárítani, illetve mikor kerülhet elő egy újabb, amely hátráltathatja a termelést.Mindezek fényében annyit tudott csak mondani , hogy jelenlegi tudásuk alapján arra számítanak, hogy 2018 első negyedévének végére lesznek képesek elérni a heti 5000 darabos gyártást a Model 3 esetében. Mindez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a Tesla gyártástechnológiája ne lenne hatékony, ugyanisEnnek érdekében szavazott bizalmat a Tesla a Kuka gyártórobotjainak és vásárolta fel a Grohmann Engineeringet, valamint legutóbb a Perbixet. A terv megvalósításához viszont egyrészt sok menet közben felmerülő problémát kell megoldani, másrészt rengeteg pénzt el kell égetni, illetve futó projekteket háttérbe kell szorítani.Értelmezhetetlen az a kijelentés is, hogy a Tesla nem rendelkezik a szükséges értékesítési hálózattal. Bárki számára elérhető a cég legutóbbi beszámolója , amelyből kiderül, hogy a Tesla csak a harmadik negyedévben 18 új szalont nyitott, így már 318 üzlettel és szervizponttal rendelkezett globálisan.Bárcsak annyi húszezresünk lenne, ahányszor komoly emberek szájából hallottuk, hogy az egész Tesla-jelenség csak egy hatalmas lufi, ami hamarosan ki fog durranni. Egy olyan hype, amit a média gerjeszt, mert jól eladható termék számukra a Tesla, amely mögött igazából nincsen semmi és fennállása óta csak veszteséget termel. Lutz is pontosan erről beszél, a Tesla csődjéről és a piacról történő kivonulásáról. Ez a vágyálom persze érthető, hiszen Elon Musk járműveivel gyakorlatilag szétfeszíti az iparágat és érdemi versenyre kényszeríti a többi szereplőt az elektromos autózás területén, amely nagyon fáj mindenkinek. A Tesla sokat tett azért, hogy egy évszázados üzleti modell kezdett el recsegni-ropogni és sokan bíznak abban, hogy a vállalat esetleges csődje enyhíthetné ezt a nyomást. Szerintünk tévednek.Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbi gondolattal nem találkoztunk még a világsajtóban, de úgy látjuk, hogyha minden kötél szakad és tényleg nagy lesz a baj (erről egyelőre szó sincs, a piac szerint értékesebb a Tesla, mint a General Motors),Kínáról van szó, amelynek nagyhatalmi ambíciói vannak már a járműgyártás területén is és az elektromos autózás elterjedése nagyon komoly alapot teremt céljai megvalósításához. A Tesla már most is több szálon kapcsolódik egyébként az országhoz és kínai cégekhez: (1) Musk nemrég jelentette be , hogy sikerült megállapodniuk a kínai hatóságokkal, amelynek értelmében egy helyi vállalattal együttműködve 3 éven belül autógyárat építhetnek Sanghajban. (2) A Tesla tulajdonosai között már ott van a Tencent Holding, amely még márciusban szerzett 5 százalékos részesedést a vállalatban, közel 1,8 milliárd dollárért. (3) A járműgyártásban is megjelenik a kínai tulajdonosi háttér, a Tesla ugyanis Kuka robotokat használ összeszerelő üzemében, a német robotgyártót pedig már tavaly felvásárolta a kínai Midea.Mielőtt tovább lépnénk a legérdekesebb pontra, fontos egy dolgot még megjegyezni, amelyről nem beszélt senki, nem tűnt fel senkinek, miközben nekiestek a Teslának, pedig ez egy nagyon komoly probléma.Ez pedig azért okozhat komoly gondot a jövőben, mert nagyon sok rivális gyártó, beszállító, konzorcium teljes erőbedobással fejleszt annak érdekében, hogy az évtized végére rendelkezésére álljon a szükséges technológia.Nem szeretnénk azzal a kérdéskörrel foglalkozni, hogy nincs a Teslának semmi olyan a birtokában, amelyet bármelyik másik iparági szereplő ne tudna maga is előállítani, lemásolni, mert nagyon messzire vezetne. Kizárólag arra a kijelentésre fogunk koncentrálni, hogy a Tesla nem rendelkezik "titkos recepttel", hiszen pont ugyanazt a lítium-ion akkumulátort használja, mint bármelyik másik autógyártó. Amikor először olvastuk ezt, majd az interjúban hallottuk, egy dologra tudtunk csupán gondolni:Mielőtt kitérnénk arra, hogy hol tart most a Tesla az akkumulátorgyártásban, hol van ehhez képest a General Motors és milyen változások várhatóak ezen a fronton a jövőben, szeretnénk mutatni egy nagyon fontos összefoglaló táblázatot.Tavaly a globálisan rendelkezésre álló gyártókapacitás elérte a 73 gigawattórát (GWh) az elektromos autóknál használt akkumulátorok esetében. Ez az érték a jövőben várhatóan dinamikusan növekszik majd, idén megközelítheti a 127 gigawattórát, míg 2021 végén már meghaladhatja a 351 gigawattórát. Az alábbi táblázatból kiderül az is, hogy mely gyártók esetében várható érdemi kapacitásbővítés, illetve kik lehetnek azok a szereplők, amelyek meghatározó szerepet tölthetnek be a globális akkumulátorgyártás területén.

Klikk a képre!

És ez az egyik olyan terület, ahol a Tesla az élen jár, és amíg az akkumulátorok második generációjával szerelik az elektromos autókat, meg is fogja tudni őrizni vezető szerepét a piacon.

hogy ki lesz képes eljutni arra a szintre, hogy úgy állít elő elektromos autókat, hogy azokkal tartósan nyereséget is termel.

Azonnal szembetűnik két dolog: (1) a piacot még hosszú évekig a kínai, dél-koreai és japán beszállítók fogják uralni. Természetesen a kialakult helyzeten szeretnének változtatni azok az országok, ahol nemzetgazdasági szinten kiemelt jelentősége van az autógyártásnak. Ilyen Németország is, ahol 17 vállalat részvételével megalapították a Terra E Holdingot annak érdekében, hogy 2019 negyedik negyedévében megkezdődhessen az akkumulátorok gyártás. A tervek szerint a német "Gigafactory" éves gyártókapacitás elérheti a 34 GWh-t 2028 végére, vagyis látszik az is, hogy a termelés felfuttatása lassú folyamat lesz. Az egykori Tesla-felsővezetők által alapított North Volt Svédországban és Finnországban indítaná be az akkumulátorok gyártását, itt is egy hatalmas, durván 32 gigawattórás éves kapacitású üzemet terveznek, viszont ez sem pörögne fel teljesen 2022 végéig. (2) Az autógyártók (beleértve a General Motorst is) a Tesla és néhány kínai szereplő kivételével (előbbi a Panasonic-kal együttműködve építi folyamatosan Nevadában a saját akkumulátorgyárát) teljesen ki vannak szolgáltatva a beszállítóknak, hiszen nem rendelkeznek az akkumulátorgyártás területén saját kapacitásokkal. Igaz, hogy az utóbbi időben sorra jelentik be, hogy euró és dollár milliárdokat költenek kutatásra és fejlesztésre, saját akkumulátorgyárak építésére, messze van még az az idő, hogy a saját akkumulátoraikkal szereljék a járműveiket.Pedig a tömeggyártás jelen pillanatban elengedhetetlen feltétele annak, hogy érdemben csökkenthető legyen az elektromos autók hajtásláncának legfontosabb komponensének, az akkumulátornak az ára.Mindez pedig azért nagyon fontos, mert abban igaza van Lutznak, hogy elektromos autót igazából kellő tőkével bárki tud már magának gyártani, hiszen a beszállítók ezt lehetővé teszik az elérhető alkatrészeken keresztül. A nagy mutatvány viszont nem ez, hanem az,Erre azok a szereplők egészen biztosan csak nagyon sokára lesznek képesek, amelyek a dél-koreai, kínai vagy éppen japán beszállítók zsebeit tömködik. Hogy konkrét számot is említsünk, számítások szerint mind egyes Európában eladott elektromos autó 5-7 ezer eurós árbevételt generál csak az akkumulátorok szintjén az ázsiai beszállítóknak.