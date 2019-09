A történelemben először esett vissza az elektromos autók eladása

Júliusban 14 százalékkal, 128 ezerre csökkent az eladott elektromos autók száma a Sanford C. Bernstein befektetési tanácsadó cég kedden közölt adatai szerint, amit a Bloomberg idézett.A csökkenést elsősorban az okozta, hogy visszaesett az eladás Kínában, ahol mérsékelték az ilyen típusú autók vásárlásának állami támogatását. Eközben Észak-Amerikában is visszaesett az elektromos autók eladása, amit nem tudott ellensúlyozni az eladások növekedése Európában.Júliusban a legtöbb elektromos autót az amerikai Tesla adta el, mintegy 20 ezret, amelyet a kínai BYD követett csaknem 16 ezres, a német BMW közel 9 ezres és egy másik kínai cég, a BAIC 8 ezres értékesítéssel.Az idei első hét hónapban globálisan 35 százalékkal nőtt az elektromos autók eladása éves összevetésben.A Sanford C. Bernstein szakértői azzal számolnak, hogy tavalyhoz képest 23-48 százalékkal több, 2,4-2,9 millió elektromos autót adnak el világszerte.