A Volkswagen 22 millió elektromos autóval sokkol

A legfontosabb sarokszámok

A Volkswagen csoport 10,9 millió autót értékesített globálisan, amely 1,1 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest

A német autógyártó 235,9 milliárd eurós árbevételt ért el a 2018-as üzleti év során, amely 2,7 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest

A cégcsoport egyszeri tételektől tisztított üzemi eredménye 17,1 milliárd euró volt, amely 0,4 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest

Az üzemi eredmény 13,9 milliárd euró, míg a nettó eredmény eredmény közel 11,8 milliárd euró volt, előbbi 0,7 százalékkal, míg utóbbi 5,8 százalékkal haladta meg a 2017-es eredményeket

A Volkswagen üzemi marzsa csoportszinten 5,9 százalék volt 2018-ban, míg egy évvel korában 6 százalékos üzemi marzsot értek el a németek

Az autógyártó üzletág nettó likviditása 19,4 milliárd euró volt 2018 végén, míg egy évvel korábban ez az érték még 22,4 milliárd euró volt

Milyen lényeges új információk derültek ki ma?

Mit tudtunk már eddig is?

Talán a legfontosabb fejlemény, hogy a Volkswagen márka üzemi marzsa 3,8 százalékra zsugorodott a 2017-ben elért 4,2 százalékos szintről. Ennek hátterében az elektromos autózásba történő jelentős beruházások, valamint a belsőégésű motorok engedélyezési eljárásai álltak elsősorban, amelyek jelentős költségeket jelentettek a Volkswagennek. Az üzemi marzs csökkenése azért is jelenthet problémát, mert a menedzsment az utóbbi időben nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Volkswagen márka profitabilisabban működjön.A Volkswagen csoport továbbá jelezte, hogy hatalmas erőfeszítéseket tesznek majd annak érdekében, hogy az elektromos autózás még nagyobb szerepet kapjon a cégcsoporton belül. A tervek szerint legalább 70 elektromos autót mutatnak majd be 2028-ig és 22 millió elektromos autó készülhet a gyártó platformjain. Ez a szám jóval magasabb a korábban előre jelzett 15 millió darab elektromos autónál.A mostani részletes beszámolóból kiderült az is, hogy a profit oroszlánrészét szokás szerint az Audi és a Porsche szállította: az egyszeri tételektől tisztított üzemi eredményük 4,7, valamint 4,1 milliárd euró volt 2018-ban. A Volkswagen márka egyszeri tételektől tisztított üzemi eredménye 3,2 milliárd euró volt.A most közzétett számok megerősítették, a Volkswagen csoport 10,9 millió autót értékesített globálisan tavaly, amely 1,1 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Ez azt jelenti, hogy a német autógyártó a szigorúbb WLTP-menetciklusra történő átállás nehézségei, az európai autópiac lassulása és a kínai autópiac zsugorodása ellenére is képes volt több autót értékesíteni 2018-ban, mint egy évvel korábban.A Volkswagen részben a növekvő eladásoknak köszönhetően 235,8 milliárd eurós árbevételt ért el, amely 2,7 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. A vállalat kiemelte, a nagyobb árbevétel a szerény mértékben növekvő eladások mellett a modell-mix drágább autók irányába történő eltolódásának volt köszönhető elsősorban. Magyarul döntően annak köszönhetően, hogy nagyon népszerűek a cégcsoport SUV-modelljei, amelyeket magasabb áron tudnak értékesíteni a vevőknek, nőni tudott az árbevétel.

A Volkswagen csoport üzemi marzsa 5,9 százalék volt 2018-ban, szemben az előző évben elért 6 százalékos értékkel.

A Volkswagen csoport 17,1 milliárd eurós egyszeri tételektől tisztított üzemi eredményt ért el 2018 során, amely 0,4 százalékos növekedést jelentett a 2017-es üzleti évhez képest. Figyelembe véve a dízelbotrányhoz kapcsolódó 3,2 milliárd eurónyi egyszeri tételeket, a cégcsoport 13,9 milliárd eurós üzemi eredményt ért el 2018 során, amely 0,7 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest.A vállalat nettó eredménye 11,9 milliárd euróra emelkedett, az egy évvel korábbi 11,2 milliárd euróról. Ennek köszönhetően az egy részvényre jutó nyereség a törzsrészvények esetében 22,28 euróról 23,57 euróra emelkedett, míg az elsőbbségi részvényeknél 22,34 euróról 23,63 euróra nőtt.A 2018-as eredmény alapján a Volkswagen menedzsmentje a törzsrészvények után 4,8 eurós, míg az elsőbbségi részvények után 4,86 eurós osztalék kifizetésére tesz majd javaslatot. Ez egyébként jelentős emelkedést jelent, 2017-ben 3,9, illetve 3,96 eurót fizettek.

Mit mondott a menedzsment korábban?

a cégcsoport kulcspiacain várhatóan sokkal erősebb ellenszélre kell számít 2019-ben. Hozzátette, az elektromos autók offenzívája új lendületet vesz majd az új modellek bemutatásával. Összességében pedig meg kell majd duplázni az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy teljesülhessenek a kitűzött célok a 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan.

A Volkswagen várakozásai szerint idén az eladásaik 5 százalékkal nőhetnek globálisan a 2018-as értékesítéshez képest. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy számos kihívással kell majd megbirkózniuk: a világgazdaság esetleges lassulását, a riválisokkal folytatott egyre erősebb versenyt, a negatív devizahatásokat és az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási követelményeket külön kiemelték. Nem véletlenül beszélt arról a Volkswagen csoport vezére, Herbert Diess, hogyA menedzsment várakozásai szerint részben a növekvő eladásoknak köszönhetően a cégcsoport árbevétele 5 százalékkal nőhet év/év alapon. Csoportszinten és az autógyártó üzletágnál pedig az üzemi marzs 6,5-7,5 százalékos sávban alakulhat.