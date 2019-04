A Volkswagen egy másik autógyártóban vásárolna hatalmas részesedést

Hatalmas változások lesznek Kínában annak hatására, hogy a helyi vezetés korábbi döntése értelmében a külföldi vállalatoknak lehetőségük lesz többségi tulajdont szerezni kínai vállalkozásokban. Eddig ugyanis kizárólag vegyesvállalatokat alapíthattak helyi szereplők bevonásával, amelyeket jellemzően 50-50 százalékban közösen birtokoltak és irányítottak.Ezek a folyamatok természetesen érintik az autóipart is, amelynek több meghatározó szereplője jelentette be az elmúlt időszakban, hogy növelni kívánja részesedését a helyi partnerében. 2018 októberében számoltunk be arról, hogy első külföldi vállalatként a BMW többségi tulajdonrészt szerez a kínai partnerével közös vállalatában. A német prémiumautó-gyártó és kínai partnere, a Brillance 2003 óta gyárt autókat Kínában, korábban a BMW-nek 50, a kínai cégnek 40,5 százalékos részesedése volt a közös cégben, 9,5 százalék pedig a helyi önkormányzaté volt. Természetesen a Daimler is jelezte, hogy tervei szerint tovább növeli majd részesedését kínai partnerében, a BAIC Motorban.A legfrissebb híradások pedig már arról szólnak, hogy a Volkswagen a Goldman Sachs bevonásával vizsgálja annak lehetőségét, hogy jelentős részesedést vásároljon helyi partnerében, a JAC Motorsban. Állítólag 40 százalékos részarányt kívánnak elérni a németek, amellyel a kínai vállalat legnagyobb tulajdonosává lépnének rögtön elő. A Thomson Reuters adatai szerint a JAC Motors piaci kapitalizációja jelenleg mintegy 1,9 milliárd dollár, míg Volkswagent közel 85 milliárd dollárra értékelik a befektetők jelenleg.A JAC Motors menedzsmentje jelezte, vizsgálják, hogy hogyan lehetne szorosabbra fűzni az együttműködést a Volkswagennel, konkrét döntés viszont nem született. A befektetők minden estre nagyon örültek a hírnek, a JAC Motors árfolyama maximális limittel, vagyis 10 százalékkal erősödött kedden azt követően, hogy már előző nap is emelkedett a vállalat árfolyama.Az időzítésben egyébként az is szerepet játszhat, hogy a JAC Motors arra figyelmeztette a befektetőit januárban, hogy közel 115 millió dolláros veszteséggel zárhatja a 2018-as üzleti évet a járműeladások visszaesése miatt. A veszteséges működés pedig jobb tárgyalási alapot jelenthet majd a németeknek.De van más oka is annak, hogy a Volkswagen jelentős részesedést vásárolna a helyi partnerében, akivel együttműködve olcsó elektromos autókat fognak gyártani a helyi piacra. A Volkswagen több mint 4,2 millió járművet értékesített Kínában tavaly, amelynek meghatározó része belsőégésű motorral volt szerelve. A kínai kormány az elektromos autók elterjedésének előmozdítása érdekében viszont olyan kvótarendszer alkotott, amely a jövőben büntetni fogja azokat az autógyártókat, akik nem képesek elérni majd az elektromos autók meghatározott részarányét a flottájukon belül. A JAC Motors legnagyobb részvényeseként pedig érdemben befolyásolhatnák az elektromos autók gyártására és értékesítésére vonatkozó stratégiákat.