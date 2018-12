A Volkswagen elárulta, ragaszkodnak a benzines és dízel autókhoz, de száműzik őket

Fontos dátum lesz 2026

A Volkswagen, más nagy német autógyártókhoz hasonlóan, az utolsó pillanatig életben tartja majd a belsőégésű motorjait, amelyek a vásárlói igények változása és a szigorúbb környezetvédelmi előírások miatt folyamatosan veszítenek majd jelentőségükből a teljes modellportfólión belül.

Bár a hagyományos autógyártók, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a belsőégésű motorok fejlesztésénél és gyártásánál lekötött hatalmas tőkéjük minél jobban megtérüljön, rohamléptekben haladunk egy új korszak felé, amelyet már az alternatív meghajtású járművek uralnak.

Hatalmas tervei vannak a Volkswagennek

De miért van szükség a benzines és dízel autók száműzésére?

A Volkswagen belsőégésű motorjainak utolsó generációját 2026-ig fejlesztik majd - jelentette ki Michael Jost, a márka stratégiai és a cégcsoport termékstratégiai igazgatója. Majd hozzátette a Reuters tájékoztatása szerint, hogy a 2026-ban megjelenő motorcsalád lesz az utolsó, amely belsőégésű lesz a Volkswagen életében.A fenti kijelentésekkel kapcsolatban több dolgot is megállapíthatunk:A Volkswagen csoport stratégájának kijelentései egyébként teljesen összhangban vannak azzal a nagyszabású akciótervvel, amelyet néhány hete fogadott el a konszern felügyelőbizottsága. Ennek értelmében 9 milliárd euróval többet, vagyis 44 milliárd eurót fog elkölteni a Volkswagen a következő öt évben arra, hogy meghatározó szerephez jusson az elektromos- és önvezető autózás, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások és a digitalizáció területén.Erre a hatalmas összegre szükség is van, hiszen 2025-re már több mint 50 darab tisztán elektromos meghajtású modellt akar értékesíteni a cégcsoport. Ez nem véletlen, hiszen az eladásokban is nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg az autógyártó menedzsmentje, 2025-re el akarnak odáig jutni, hogy évi 2-3 millió elektromos autót adnak el globálisan, amely egyben azt is jelentené, hogy a cégcsoport teljes értékesítésének mintegy 20-25 százalékát tennék ki ezek az autók.Természetesen ilyen sok autó legyártáshoz szükség van üzemekre is, ahol azok készülhetnek. Éppen ezért a fentebb említett 44 milliárd euróból jelentős összegeket fordítanak majd arra a németek, hogy három meglévő gyártóbázisukat fejlesszék, elektromos autók gyártására állítsák át.A tervek szerint a zwickaui üzem főszerepet kap majd az elektromos autók gyártásában, hat különböző elektromos modellt is gyárthatnak majd itt a Volkswagen csoport három márkájának. Érdemes azt is megjegyezni a gyárral kapcsolatban, hogy a vállalat tájékoztatása szerint az itt összeszerelésre kerülő autókba részben Magyarországon gyártott akkumulátorok kerülnek majd. További két helyszínen szintén megkezdődik majd az elektromos autók gyártása: Hannoverben és Emdenben. Előbbi gyárban az I.D. Buzz modell készülhet majd 2022-től, míg utóbbi üzemmel kapcsolatban konkrét modellt nem említettek.A németországi fejlesztések mellett Kínában is érdemben akarja növelni gyártókapacitásait a Volkswagen, ennek érdekében két meglévő üzemüket állítják át elektromos autók gyártására és további 3 új üzemet építenek, ahol kizárólag elektromos autók készülnek majd. Természetesen nem maradhat ki az Egyesült Államok sem, ahol szintén új gyár kerül majd megépítésre, a helyszínt viszont még nem határozták meg.Jost beszélt arról is, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a belsőégésű motorjaikkal szerelt autóik a teljes életciklusuk alatt teljesítsék a környezetvédelmi előírásokat. Emellett radikális lépéseket tesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat, hogy hozzájárulhassanak a globális felmelegedés megfékezéséhez, a párizsi klímaegyezményben vállaltak teljesítéséhez. Ez utóbbi célok megvalósítása nem lesz könnyű feladat, hiszen a klímaegyezmény célul tűzte ki, hogy a globális felmelegedést lehetőség szerint az iparosodás előtti időkhöz képest 1,5 Celsius-fokon belül, vagy legalább 2 Celsius-fok alatt kell tartani. Az üvegházhatású gázok, például a szén-dioxid kibocsátása az ENSZ környezetvédelmi programja, az UNEP aktuális jelentése szerint viszont 2017-ben ismét emelkedett, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet-emelkedés legfeljebb 2 Celsius-fokban való korlátozásához az egyes szereplőknek meg kellene háromszorozni a globális erőfeszítéseket.A Volkswagennek, más autógyártókhoz hasonlóan, azért is égetően fontos lehet a szén-dioxid-kibocsátás flottaszintű csökkentése, mert az európai politikusok jelentős része szerint 2030-ra 35 százalékkal kellene leszorítani az új autók szén-dioxid-kibocsátását a 2021-re előirányzott értékekhez képest. Ez az elképzelés pedig jóval szigorúbb az Európai Bizottság korábbi álláspontjához viszonyítva, amely az volt, hogy 2030 végére 30 százalékkal kell csökkenteni a kibocsátást a 2021-re előirányzott értékhez képest.A várhatóan szigorodó előírások teljesítését ráadásul két dolog is nehezíti: egyrészt a WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) megváltoztatott menetciklust és szigorúbb tesztkörülményeket ír elő az autógyártóknak, egyebek mellett hosszabb mérési időtartammal és megemelt maximális sebességgel. Másrészt az új teszttel egy időben került bevezetésre a valós feltételek mellett végzett károsanyag-kibocsátási teszt, a Real Driving Emissions (RDE). Ennek célja, hogy a laboratóriumi körülmények között végzett WLTP-t kiegészítse egy, a valós vezetési körülmények között végzett vizsgálat is.És nem szabad megfeledkezni egy másik nagyon fontos dologról sem, ahogy fentebb már írtuk, a Volkswagen vezető szerepre törekszik az önvezető autózás és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások területén. Az önvezető autózás viszont az elmúlt években gyakorlatilag összeforrt az elektromos autózással, így azok a gyártók, akik sikeresek akarnak lenni az automatizált járművek gyártásában, sikeressé kell, hogy váljanak az elektromos autózásban is és ez alól természetesen nem kivétel a Volkswagen sem.Fontos arra is kitérni, hogy számos ország jelezte a közelmúltban: betiltják a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését. Erre a drasztikus lépésre ugyanakkor senki sem vállalkozna azonnal, elsőként Norvégia léphet majd, ahol jelen állás szerint 2025-ben már tilos lesz a kizárólag benzines, vagy dízelmotorral szerelt autók értékesítése. Írország, Hollandia, Németország és Szlovénia pedig 2030-tól tiltja be a belsőégésű motorral szerelt járművek eladását. Érdemes néhány szót ejteni Kínáról is, amely egyelőre nem dedikálta, hogy pontosan mikortól nem engedélyeznék a benzines és dízel autók értékesítést, azt viszont jelezte, erre a jövőben sor fog kerülni, várhatóan 2040 környékén. Vélhetően a Volkswagen menedzsmentje ezeket a meghatározott céldátumokat is figyelembe vette, amikor úgy határozott, hogy a 2026-ban megjelenő lesz az utolsó belsőégésű motorcsaládja.

Az elektromos autók térnyerésének áldozatai is lesznek

Bár Michael Jost nem beszélt róla, kollégája, Gunnar Kilian néhány napja interjút adott, amelyben többek között kitért arra is, hogy a jövőben kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei. A konszern személyzeti igazgatója ezt döntően azzal indokolta, hogy az elektromos autók gyártása a hagyományos hajtásláncokénál rövidebb időt igénylő egyszerűbb összeszerelési folyamat, így kevesebb munkaerőt is igényel.Kilian ugyanakkor kijelentette azt is, mivel még hosszú évekig az új autók nagy része hagyományos hajtással készül majd. Éppen ezért a Volkswagen motorokat és más részegységeket gyártó üzemeire még az elektromos autók növekvő részaránya mellett is hosszú ideig szükség lesz.A gyári munka jövőjével kapcsolatban a Volkswagen személyzeti igazgatója elmondta, hogy a technológiai átállás természetesen a munka világát is átalakítja. Valószínűleg gyári munkásokra akkora számban nem lesz már szükség, mint korábban, de azon vannak, hogy alkalmazottainkat felkészítsük a jövő munkahelyeire. A Zwickauban például már megkezdődött az alkalmazottak átképzése az elektromos mobilitás szakmai követelményeinek megfelelően. A járműipari digitalizációra való tekintettel pedig a Volkswagen hamarosan megkezdi a szoftverfejlesztők képzését is.