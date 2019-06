A Volkswagen és a BMW beszállt az európai gigafactory megépítésébe

Vavassori számításai szerint az európai autógyártók minden egyes eladott elektromos autóval 4-7 ezer eurós bevételt generálnak az ázsiai beszállítóknak.

A Volkswagen pedig arról tájékoztatta a befektetőit, hogy megszerezte a Northvolt részvényeinek közel 20 százalékát. Nemrég mi is beszámoltunk arról, hogy a németek a svéd vállalattal közösen fogják felépíteni azt az 1 milliárd euróból megvalósuló akkumulátorgyárat Salzgitterben, amelyben a Volkswagen saját elektromos autóiba gyártanak majd akkumulátorokat. Igaz, erre még viszonylag sokat kell várni, az évi 16 GWh akkumulátorkapacitás előállítására alkalmas üzemben ugyanis csak 2023 végén, 2024 elején indulhat meg a termelés.Nem úgy a Northvolt üzemében, amelynek építése már idén augusztusban megkezdődhet a most bevont friss tőkének köszönhetően. Az üzemben, amelynek éves akkumulátorgyártó-kapacitása eléri majd a 16 GWh-t, már 2021-ben megindulhat a termelés a tervek szerint.A hírrel kapcsolatban fontos elmondani, hogy rengeteg autóipar szakember és cégvezető lobbizik azért az utóbbi években, hogy végre létrejöjjön az önálló európai autóakkumulátor-gyártó ágazat. A piacot ugyanis szinte teljes egészében az ázsiai beszállítók uralják, ez pedig komoly kockázatot jelent.Az elektromos autózás térnyerése ugyanis veszélybe sodorhatja az európai beszállítókat, amelyek közvetlenül és közvetve 5 millió embernek adnak munkát. Roberto Vavassori, az European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) elnöke korábban éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az elektromos autók elterjesztésével gyakorlatilag átjátsszák az üzletet Kínának, amely Dél-Koreával és Japánnal karöltve uralja az akkumulátorpiacot.Mindezt látva könnyen megérthető, miért van hatalmas szüksége a vezető európai autógyártóknak és beszállítóknak arra, hogy saját akkumulátorgyártó-kapacitásokat kezdjenek el kiépíteni.