A Volkswagen új elektromos modellje közel 13 millióért érkezik

Az, amit a Volkswagen csinál az ID.3 esetében, kísértetiesen hasonlít a Tesla már bevált értékesítési módszerére: lehetővé teszi az előfoglalást, amivel kvázi előzetesen fel tudja mérni a valós vásárlói igényeket, illetve igyekeznek a németek egymástól jobban elkülönülő ársávokat meghatározni az egyes verziók esetében. Az ID.3 fantázianeve mellett sem lehet elmenni, nagyon hasonlít ugyanis a Tesla Model 3 elnevezéséhez, azzal a 3 végződéssel.

A Volkswagen szerdán megnyitotta az előfoglalás lehetőségét az ID modellcsalád legelső tagjára vonatkozóan. Az ID3 elnevezésű autóhoz már 40 ezer euró (durván 13 millió forint) alatt hozzá lehet majd jutni Németországban, ebben az összegben ráadásul még nincs benne az elektromos autók vásárláshoz igényelhető 4 ezer eurós támogatás. Az ID.3-nak lesz alap változata is, amely a tervek szerint 30 ezer euró alatt elérhető lesz, illetve értékesítenek majd egy nagyobb akkumulátorral szerelt változatot is a németek, amelynek az árát egyelőre nem árulták el. Azoknak a vásárlóknak, akik már az első legyártott példányok közül szeretnének maguknak egyet megszerezni, lehetőségük van 1000 euró ellenében az előfoglalásra.

Az első változatból a tervek szerint 30 ezer darabot gyárt majd a Volkswagen, a tömegtermelés 2019 végén veheti kezdetét Németországban, míg a szállításokra 2020 közepéig kell majd várnia a vásárlóknak.Az első ID.3 közepes hatótávolságú akkumulátorral készül majd, amelynek segítségével az ígéretek szerint az autó mintegy 420 kilométer megtételére lesz képes egyetlen töltéssel a WLTP-ciklus szerint. A Volkswagen várakozásai szerint ez a változat lesz majd a legnépszerűbb a vásárlók körében, a másék két változat 330 és 550 kilométeres hatótávolságot biztosít majd az autózás során.

Az ID.3-nak fontos szerepe lesz abban a harcban, amelyet a Volkswagen a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásának lefaragásáért vív jelenleg. Érdemes még azt is elmondani, hogy az új modell lesz az első, amely a Volkswagen MEB platformjára épül majd. A németek azt is elárulták, hogy az ID.3 elsődlegesen a norvég, a német, a holland, a francia, a brit és az osztrák autópiacon teljesíthet jól. Az éves értékesítési tervekkel kapcsolatban a Volkswagen 100 ezer darabos eladásról beszélt Európában.Kiemelték, az új modellt az európai autópiacra szánják, és nem valószínű, hogy az amerikai és a kínai autópiacon értékesítik majd. A Volkswagen igyekszik azzal is vonzóbbá tenni az új modelljét, hogy az első évben maximum 2000 kWh-ig ingyenes töltését biztosít majd nyilvános töltőinél a vásárlóknak.

Hatalmas tervei vannak a Volkswagennek

Amennyiben ezek a célok valóra válnak, a Volkswagen csoport lehet az az autógyártó a világon, amelynek leginkább sikerül majd felülmúlnia a Tesla értékesítéseit 2025-ben.

Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk , a Volkswagen csoport totális átalakuláson megy keresztül, amelynek középpontjában az elektromos- és önvezető autózás, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások állnak. Azt pedig, hogy a német autógyártó mennyire komolyan gondolja az elektromos meghajtásra történő átállást, jól mutatja, hogy terveik szerint mintegy 35 milliárd eurót fognak elkölteni az elektromobilitás területén 2022-ig. A kutatás és fejlesztésnek, az új beruházásoknak, valamint az akkumulátorbeszállítókkal kötött megállapodásoknak eredményeként 2025-re már 50 darab tisztán elektromos meghajtású modellt akar értékesíteni a cégcsoport.Ez nem véletlen, hiszen az eladásokban is nagyon ambiciózus célokat fogalmazott az autógyártó menedzsmentje, 2025-re el akarnak odáig jutni, hogy évi 2-3 millió elektromos autót adnak el globálisan, amely egyben azt is jelentené, hogy a cégcsoport teljes értékesítésének mintegy 20-25 százalékát tennék ki ezek az autók.A Volkswagen ezektől az ambiciózus céloktól egyelőre nagyon távol áll, de a helyzet gyorsan változhat, ugyanis a Roadmap E projekt keretében 25 tisztán elektromos meghajtású és 20 plug-in hibrid modellt dobhatnak piacra a németek 2020 végéig. A Volkswagen ráadásul tavaly bejelentette, létrehoznak egy különálló divíziót az elektromobilitás területén, amelynek kiemelt célja lesz, hogy a német autógyártót piacvezetővé tegye az elektromos autózásban. Ennek megvalósítása érdekében a Volkswagen már korábban bemutatta az ID. modellcsalád több tagját. Közülük elsőként a kompakt méretű, ferde hátú ID.3 jelenik meg az európai piacon 2020-ban.