A Volkswagen valóságos offenzívára készül - 48 milliárd dollárért rendelnek akkumulátorokat

2020-ra több mint 25 tisztán elektromos meghajtású és további 20 plug-in-hibrid modellt fogunk kínálni a vásárlóknak

Diess azt ugyan nem árulta el, hogy az újabb 23 milliárd eurós megrendelést mely cégek nyerhetik el, azt viszont lehet tudni, hogy első körben három ázsiai beszállító, a Samsung SDI, az LG Chem és a Contemporary Amperex volt a befutó. Azért, hogy érzékeltessük, mekkora megrendelésről is van szó, érdemes hozzátenni, hogy ez a 48 milliárd dollár durván megegyezik a Tesla piaci kapitalizációjával.A Volkswagen igyekezetet nem véletlen, a cégcsoport ugyanis valóságos offenzívára készül az elektromos autózás területén, amelyek legyártásához elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű akkumulátor.- jelentette ki Diess.Majd hozzátette, hogy néhány éven belül az összes márkájuk, az összes régióban elektromos autókat fog értékesíteni annak érdekében, hogy a német autógyártó rendelkezzen a legnagyobb elektromos flottával a világ útjain.A távlati célok még ambiciózusabbak, a teljes cégcsoportot figyelembe véve 80 tisztán elektromos modellt akarnak piacra dobni a németek 2025-ig és úgy számolnak, hogy ebben az évben már 3 millió elektromos autót fognak eladni. 2030-ra pedig a cégcsoport összes modelljéből készülne elektromos változat.Komoly dolog, hogy a Volkswagen ilyen mennyiségben, ekkora összegért képes rendelni a beszállítóktól, ugyanakkor ez az eset is rávilágít arra, mekkora bajban vannak az európai autógyártók, beszállítók. Az akkumulátorgyártás területén ugyanis hatalmas lemaradásban vannak az ázsiai riválisaikhoz képest.Nem véletlen, hogy több nagy európai autógyártó vezére lobbizik azért, hogy végre (ha kell közös összefogással) kezdjenek el saját gyártókapacitásokat is kiépíteni ezen a területen.Jelenleg ugyanis, ahogy a Volkswagen esete is mutatja, teljesen rá vannak szorulva az ázsiai beszállítókra, némi javulást a North Volt projektje jelenthet, amely a tervek szerint 32 GWh akkumulátorkapacitást eredményezhet éves szinten 2022 után.

Klikk a képre!

Mindezeket figyelembe véve nem véletlenül figyelmeztetnek sorra az iparági szereplők, hogy az elektromos autózás térnyerése veszélybe sodorhatja az európai beszállítókat, amelyek közvetlenül és közvetve 5 millió embernek adnak munkát. Roberto Vavassori, a European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) elnöke nemrég éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az elektromos autók elterjesztésével gyakorlatilag átjátsszák az üzlet Kínának, amely Dél-Koreával és Japánnal karöltve uralja az akkumulátorpiacot. Véleménye szerint meg kell akadályozni, hogy a kínai versenytársaik olyan nagyvonalú ajándékhoz jussanak, mint az akkumulátorok megrendelése.