A Volkswagen vezére 500 felsővezetőjének elárulta, nagy dobásra készülnek a Forddal

Egyre nagyobb a nyomás a szereplőkön

Veszik a Ford részvényeit

Az utóbbi hónapokban folyamatosan tárgyalt egymással a Volkswagen és a Ford vezetése, amelynek egyik eredményeként januárban formálisan is bejelentették: a két autógyártó globális szövetségre lép annak érdekében, hogy javítsák versenyképességüket és a jövőben jelentős költségeket takarítsanak meg a járműgyártásban.Az akkori bejelentés értelmében az első közös projektjük közepes méretű pickupok gyártása lesz, amelyek a globális autópiacon kerülnek értékesítésre. Ez a tervek szerint 2022-ben kezdődik meg, majd ezt követően az együttműködés keretében áruszállító haszongépjárműveket fognak gyártani az európai autópiacra. A két autógyártó hangsúlyozta, az áruszállítókra és pickupokra vonatkozó megállapodások célja a sorozatnagyság növelése és mindkét vállalat hatékonyságának javítása 2023-tól.Megerősítést nyert akkor az is, hogy a Volkswagen és a Ford elkötelezett amellett, hogy feltárják az együttműködési lehetőségeket az elektromos járművek, önvezető járművek és mobilitási szolgáltatások területén.Herbert Diess, a Volkswagen csoport elnöke most pedig arról számolt be az Automotive News Europe tájékoztatása szerint, hogy nagyon közel került a két vállalat ahhoz, hogy a jövőben együttműködjenek az elektromos- és önvezető autózás területén. Wolfsburgban állítólag 500 felsővezető előtt kijelentette, hogy a Forddal folytatott tárgyalásaik jól haladnak és közel vannak a sikeres lezáráshoz.A Forddal történő együttműködés keretében ráadásul könnyen lehet, hogy a Volkswagen is befektet majd az Argo AI vállalatba, amelybe az amerikai autógyártó már 2017 elején beszállt - állította egy forrás. Beszámolója szerint az üzletet már akár júliusban be is jelenthetik. A tárgyalásokra rálátó forrás szavait erősíti, hogy a héten a Volkswagen bejelentette, befejezi az együttműködést az önvezető technológiát fejlesztő Auroraval, miután az közölte, hogy a Fiat Chryslerral szeretne önvezető kishaszon-gépjárműveket fejleszteni.A fentiekkel kapcsolatban fontos elmondani, hogy nem véletlen, hogy két olyan nagy autógyártó, mint a Volkswagen és a Ford egymás riválisaiként szoros együttműködésre kényszerül. Egyrészt a globális kereskedelmi háború komoly fenyegetést jelent az iparági szereplők számára, másrészt a járműipar hatalmas változásokon megy keresztül, amelynek középpontjában az elektromos- és önvezető autózás, a digitalizáció és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások állnak.Ezeken a területeken óriási beruházásokat kell végrehajtaniuk azoknak a gyártóknak, akik a jövőben is az élmezőnybe akarnak tartozni. A költségek jelentős megugrása miatt viszont jelentősen csökkenhet az egyes szereplők profitabilitás, pontosan ezért dönt egyre több szereplő úgy, hogy a felmerülő költségeket inkább mással, vagy másokkal megosztja. A Volkswagen és a Ford esetében is ez a helyzet, a két társaság menedzsmentje láthatóan igyekszik majd minél több területen együttműködni annak érdekében, hogy megosszák a felmerülő költségeket és egymás erősségeit kihasználva javítsák versenyképességüket, profitabilitásukat.A bejelentésnek a Ford befektetői örülnek inkább a jelek szerint, a vállalat árfolyama közel 2 százalékot erősödött a szerdai záráshoz képeset, míg a Volkswagen árfolyama csupán 0,3 százalékos emelkedéssel zárta a mai kerekedést.