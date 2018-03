Akkorát zuhanhatott a dízelautók eladása Németországban, hogy rossz nézni

Durván visszaesett a dízelautók értékesítése

A járműipari forrás azt is elárulta, hogy folytatódott a dízelautók értékesítésének zuhanása, februárban közel 19 százalékkal kevesebb ilyen típusú autót értékesítettek, mint egy évvel korábban.

Nagyon érdekes lesz a márciusi eladási statisztikák alakulása

Mindezeket figyelembe véve nagyon érdekes lesz, hogy hogyan alakulnak a dízelautók eladásai Németországban a következő hónapban-hónapokban, illetve milyen mértékű kedvezményeket fognak adni a gyártók a szalonokban a vásárlóknak.

Európa legnagyobb autópiacán 261 ezer új autót értékesítettek múlt hónapban, amely 7 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az év első két hónapjában pedig összesen 531 ezer új autót vettek Németországban, amely 10 százalékos növekedésnek felelet meg 2017 azonos időszakához képest.Ez döntően azzal volt magyarázható, hogy a vásárlók féltek attól, hogy esetleg tényleg olyan döntés születhet, amely alapján több német nagyvárosból kitilthatják az Euro 6-os környezetvédelmi normánál alacsonyabb besorolású dízelautókat.A döntés, amely értelmében a jövőben ki lehet tiltani a dízelautókat Düsseldorf és Stuttgart belvárosából, megszületett . Ez viszont láncreakciót indíthat el , nem csak Németországban, de más európai országok nagyvárosaiban is sorra tilthatják ki a régebbi dízelautókat. És ahogy a fenti példa is mutatja, az új dízelautók iránti keresletre is érdemi hatással lesz az ítélet, hiszen már a lehetséges tiltás miatt is jelentősen visszaestek az eladások.