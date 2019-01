Akkumulátorgyárat épít a Mercedes

Nagy örömünkre szolgál, hogy egy beruházó partnerünk ismét kifejezte irántunk bizalmát, mégpedig ugyanott, ahol már évekkel ezelőtt is - idézte a lengyel TVP tévécsatorna a lengyel miniszterelnököt.Az akkumulátorgyártó-üzem háromszáz munkahelyet teremt a Mercedes-Benz Cars igazgatótanácsának tagja, Markus Schafer bejelentése szerint. A beruházás összesen 200 millió euróból (durván 64 milliárd forint) valósul meg a Reuters tájékoztatása szerint.A Daimler korábbi bejelentése szerint mintegy 20 milliárd eurót (durván 6 360 milliárd forint) fog elkölteni 2030-ig arra, hogy különböző beszállítóktól akkumulátorcellákat vásároljon. Ezeket felhasználva aztán a német prémiumautó-gyártó saját üzemeimben készíti el akkumulátorait, amelyek a részben vagy teljesen elektromos meghajtású járműveikben kapnak helyet. A Daimlernek nagy szüksége lesz a hatalmas mennyiségű akkumulátorcellára és a költséghatékonyság miatt a saját üzemekre, 2022-ig ugyanis 130 új elektromos modellt tervez bemutatni a furgonokkal, buszokkal és nehéz tehergépjárművekkel együtt.

A Daimler leányvállalata, az Accumotive által gyártott akkumulátor és a felhasznált cellák.

Érdemes megemlíteni, hogy a lengyelországi akkumulátorgyár létesítése része annak a stratégiának, amelynek keretében a Daimler hasonló üzemeket épít világszerte. A németországi Kamenzben már 2012 óta folyik az akkumulátor egységek összeszerelése. Itt egy második üzem építése is folyamatban van, amely az idén kezdi meg a termelést. A németországi Untertürkheimben két üzem épül majd, Pekingben a BAIC kínai autógyárral együtt épül egy akkumulátor üzem, valamint a Mercedes amerikai Tuscaloosa városban működő autógyára mellett is épül egy akkumulátorgyár. A Mercedes-Benz németországi Sindelfingen autógyára mellett szintén épül egy akkumulátorokat előálító üzem, a Mercedes thaiföldi együttműködő partnere, a Thonburi Automotive Assembly Plan (TAAP) pedig Bangkokban épít gyárat.A Daimler nagy erőkkel dolgozik az új generációs akkumulátorok kifejlesztésén is, hogy csökkentse függőségét egyes nyersanyagok beszerzésétől, például a kobaltétól, aminek a legnagyobb termelője a Kongói Demokratikus Köztársaság. A 2019-re tervezett elektromos Mercedes-Benz modell, az EQ akkumulátorai például 60 százalékban tartalmaznak majd nikkelt, 20 százalékban mangánt és 20 százalékban kobaltot. A későbbi elektromos modellek akkumulátorai viszont 80 százalékban tartalmaznak majd nikkelt és 10-10 százalékban mangánt és kobaltot. A Daimler mérnökei a 90-5-5 százalékos arány elérésén dolgoznak, valamint nagy erőkkel fejlesztik a kobaltot egyáltalán nem igénylő szilárdtest akkumulátorokat is.