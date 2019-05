Autópiac: zuhanások és látványos feltámadások a kedvelt márkáknál

Az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma közel 1,3 millió darab volt áprilisban, amely 0,4 százalékos csökkenést jelentett 2018 azonos időszakához képest az ACEA legfrissebb statisztikái szerint. A mostani visszaeséssel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt is, hogy április volt zsinórban a nyolcadik hónap, amikor kevesebb autót adtak el az EU-ban. A teljes eddigi évet figyelembe véve pedig elmondható, hogy 5,33 millió autót adtak el az Európai Unióban, amely 2,6 százalékos csökkenést jelentett 2018 első négy hónapjához képest.A jövővel kapcsolatos várakozások sem adnak okot az optimizmusa, az EY szakemberei szerint a borús gazdasági környezet, a Brexittel kapcsolatos véget nem érő tárgyalások és politikai kockázatok egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy nem fog növekedni az új autók regisztrációjának a száma az EU-ban.Az áprilisi statisztikákból ugyanakkor kiderült az is, hogy az EU meghatározó autópiacai közül három is képes volt a bővülésre: Spanyolországban (+2,6%), Olaszországban (+1,5%) és Franciaországban (+0,4%) is több autót adtak el, mint 2018 azonos időszakában. A fentebb már említett okok hatására Németországban (-1,1%) és az Egyesült Királyságban (-4,1%) viszont kevesebb autót adtak el múlt hónapban.Áprilisban 17 olyan ország is volt az EU-ban, ahol nőttek az új autó eladások. A legjobb teljesítményt ismét Litvánia (+42,2%) nyújtotta, ahol részben az alacsony bázis hatására látványos volt a bővülés. A sorban Ciprus (+39,4%) és Horvátország (+22,4%) következett, míg Magyarország (+3%) már nem fért be az élmezőnybe.

A legtöbb meghatározó prémiumautó-gyártó nagyon belehúzott

Hogyha a meghatározó márkákat nézzük, akkor a Nissan (-16,7%), a Volkswagen (-7,2%), az Audi (-5,4%) és a Renault (-5%) eladásai csökkentek a legnagyobb mértékben az előző év azonos időszakához képest áprilisban.Ugyanakkor voltak olyan gyártók is szép számmal, amelyek ebben a nehéz időszakban is képesek voltak arra, hogy nagyobb mértékben növeljék eladásaikat: a Volvo (+3,4%), a Mercedes (+3,6%), a BMW (+12,6%) és Citroen (+14,7%) is több autót értékesített 2019 áprilisában, mint egy évvel korábban.Áprilisban az abszolút győztes ismét a Dacia lett, a márka múlt hónapban több mint 52 ezer autót értékesített, amely 15 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest.