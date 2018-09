Az autós navigációgyártót padlóra küldte a Google legújabb dobása

A TomTom árfolyama 25 százalékos mínuszban állt a kora délutáni órákban, 6,4 eurón cseréltek gazdát a cég részvényei. Ez egyben azt is eredményezte, hogy a vállalat piaci kapitalizációja 500 millió euróval csökkent.A Google és a Renault-Nissan-Mitsubishi között létrejött megállapodásnak köszönhetően a járművek vezetői okostelefonjaik nélkül is használhatják majd az autók információs központjában a Google navigációs rendszerét vagy például a szóbeli utasításokra reagáló személyi asszisztenst.A TomTom a kétezres évek elején különálló navigációs eszközeivel tört be a világpiacra, azóta azonban az okostelefonok térnyerésével párhuzamosan jelentősen veszített piaci részesedéséből.A cég ezért profilját az autógyártók információs rendszereibe integrált navigációs alkalmazására állította át annak reményében, hogy a gyártók a saját beépített navigációs rendszert részesítik előnyben az okostelefonokkal szemben.A Google versenytársként való felbukkanásával azonban a TomTom piaci pozíciója szinte kilátástalanná vált az InsingerGilissen piackutató cég elemzője, Jos Versteeg Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozata szerint.A TomTom tavaly 903 millió euró forgalom után 204 millió euró veszteséget szenvedett el. Az idén a cég 825 millió euró bevételre számít. Tavaly a TomTom bevételének egyharmadát navigációs rendszerének licenc bevétele adta.