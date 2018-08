Az egyik legnagyobb Tesla-fan szép csendben bedobta a törülközőt

Múlt héten jelentette be a Goldman Sachs, hogy felfüggeszti a Tesla követését, amelynek eredményeként sem ajánlást, sem pedig célárat nem fognak megfogalmazni a vállalat papírjaival kapcsolatban. A lépésre azért került sor, mert a Goldman Sachs tanácsokkal látja el a Tesla menedzsmentjét a vállalat tőzsdéről történő esetleges kivezetésével kapcsolatban.Hasonló lépésre szánta rá most magát a Morgan Stanley is, amely azért is érdekes, mert nem voltak információk arról, hogy bármilyen közük lenne az esetleges kivezetéséhez. Az elemzőház nem is kívánta kommentálni a döntését, amelyre azt követően került sor, hogy két héttel ezelőtt Elon Musk, a Tesla vezére a Twitteren jelentette be, hogy 420 dolláros részvényenkénti árfolyamon akár ki is vezethetik a tőzsdéről a vállalatát.A sokat vitatott bejelentés hatására valósággal kilőtt a cég árfolyama és több mint 11 százalékot erősödött napon belül. Ezután viszont hatalmas zuhanás következett a Tesla piacán, az amerikai tőzsdefelügyelet ugyanis eljárást indított Musk Twitteren történő kommunikációja miatt. A helyzetet pedig csak rontotta a New York Times vele készített interjúja.Az ügy azért is nagyon érdekes, mert a Morgan Stanley vezető elemzője, Adam Jonas nagyon nagy Tesla-fan volt, számos olyan elemzést publikált csapatával, amelyben nagyon optimistán tekintettek a Teslára, a cég jövőjére. Az elemzőház utoljára tartásra ajánlotta a Tesla papírjait és 292 dolláros célárat fogalmazott meg azokkal kapcsolatban.A Morgan Stanley döntése nem nagyon hatotta meg a Tesla befektetőit, a vállalat árfolyama több mint 4 százalékot erősödött, így közel 322 dolláron zárta a keddi kereskedést.