Az elmúlt 100 év legnagyobb dobása kellett ahhoz, hogy kiderüljön a Tesla gyenge pontja (TOP10 sztori - 6.)

Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy komoly verseny volt idén a járműipar legnagyobb sztorija címért, de voltak azért szép próbálkozások:De mindezek eltörpülnek amellett, amit a Tesla lerakott az asztalra. Elon Muskék ugyanis azután, hogy rárúgták a szalon ajtaját a Model 3 tavalyi bemutatásával a világ vezető autógyártóira , idén jó hangosan körbe is kérdeztek, hogy ki tud még rajtuk kívül dögös, értelmezhető hatótávolságú és elfogadható árú elektromos autót gyártani. A nevadai akkumulátorgyár bedurrantása, néhány fontos gyártás-előkészítő lépés kihagyása után ugyanis a terveknek megfelelően júniusban legördültek az első Model 3-ok a fremonti üzem gyártószalagjáról.Ilyen belépő után egyáltalán nem volt meglepő, hogy a konkurens gyártók, befektetőik és saját maguk megnyugtatása érdekében, olyan ígéretcunamit zúdítottak a világra, hogy sokszor még mi is alig tudtuk követni, hogy éppen ki hány milliárd dollárt, vagy eurót kíván elkölteni az elektromos autózás területén. Az abszolút győztes természetesen a dízelbotrány kirobbantója, a Volkswagen volt, amely részben politikai nyomásra, olyan nagyszabású tervvel rukkolt elő a Frankfurti Autószalon előestéjén, hogy egyből megírtuk , kár megtartani a rendezvényt, ennél nagyobbat úgysem tud mondani majd senki és igazunk is lett. A slusszpoén mégis év végére maradt, amikor a Toyota, aki éveken át mantrázta, hogy nem hisz az akkumulátorral szerelt elektromos autók jövőjében, bejelentette, hogy 10 elektromos autót is piacra dob 2020 elejéig.A heves reakciók nem voltak véletlenek, első körben még csak arról volt szó, hogy jött egy autógyártó a semmiből, amely néhány év alatt elérte azt, hogy emberek álljanak sorba az autójáért, amit még be sem mutatott. Az időben megkezdett termeléssel viszont újabb koporsószöget vert bele a Tesla az autógyártás több mint 100 éves üzleti modelljébe és hatalmas lépést tett annak irányába, hogy felgyorsítsa azt az átmeneti időszakot, amely alatt a világ átáll a belsőégésű motorral szerelt járművekről az elektromos meghajtású autók használatára. Hiszen egy olyan modell gyártása indul el, amely már szélesebb tömegek számára teszi elérhetővé az elektromos autózást úgy, hogy közben egy sor olyan újítással rukkol elő , amelyeket figyelembe véve még a legmodernebb autók is elavultnak tűnhetnek a vásárlók számára.De hiába készült el a Tesla határidőre az elmúlt 100 év legfontosabb modelljével, örömünnepre mégsem volt okuk. 2017-ben ugyanis egyértelművé vált, hogy van egy terület, ahol hátrányban vannak még az amerikaiak más autógyártókkal szemben, ez pedig a tömeggyártás. A Tesla ugyanis az autógyártását is máshogy képzeli el, mint a riválisai, szeretné kiűzni az embert a gyártószalag mellől, hogy átadhassa a terepet a gépeket készítő gépeknek. Ez viszont nem egyszerű, így közel 500 ezer vásárló várja ebben a pillanatban is, hogy végre sikerüljön exponenciálisan felfuttatni a termelést a gyártás poklában, amely még mindig olyan meglepetéseket tartogathat, amikre Elon Muskék saját bevallásuk szerint sincsenek felkészülve.A befektetők vállalatba vetett hite viszont rendületlen, a Tesla árfolyama közel 52 százalékot emelkedett egyetlen év leforgása alatt, amely egyben azt is jelenti, hogy a piac szerint 55 milliárd dollárt ér a cég, amely a várakozások szerint legkorábban 2019-ben termelhet profitot. A tőzsde mindig a jövőt árazza, így nincs miért csodálkozni azon, hogy a Tesla már most is értékesebb sok szektortársánál. A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy néhány éven belül a vállalat nem csak megtartja vezető pozícióját az elektromos autógyártás területén, hanem jelentős piaci részesedést is szerez. A Model 3 nélkül viszont utóbbira nem lesznek képesek az amerikaiak, a felhergelt konkurens gyártók ugyanis valóságos modelloffenzívára készülnek az elektromos autózás területén a következő években. Így már most borítékoljuk, hogy 2018 egyik legnagyobb járműipari sztorija az lesz, hogy hogyan sikerül a Teslának felfuttatnia a Model 3 gyártását.