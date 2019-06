Csődhullám söpörhet végig az autógyártókon a világ legnagyobb autópiacán

A fél világ felkapta a fejét arra a hírre, amiről korábban mi is beszámoltunk : 1990 óta először csökkentek az autóeladások Kínában tavaly. A világ legnagyobb autópiacán tapasztalt visszaesést több dologgal magyarázták: az ázsiai ország gazdaságának lassulásáról, az Egyesült Államok és Kína között kirobbant kereskedelmi háborúról sok szó esett, míg a fogyasztói bizalom visszaeséséről és a kisteljesítményű gépkocsik vásárlásához korábban adott adókedvezmény megszűnéséről viszont szinte alig lehetett hallani.Mindez meghatározó szerepet játszott abban, hogy tavaly kicsivel több, mint 23,7 millió személyautót értékesítettek Kínában, amely 4,1 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest. Az évtizedek óta nem látott visszaesésnek azért is volt olyan nagy visszhangja, mert sokan úgy vélték, hogy szerény mértékben ugyan, de képes lesz tovább bővülni a világ legnagyobb autópiaca. A helyzet ráadásul azóta sem javult, kormányzati intézkedések hiányában a kínai autópiacon tovább csökkenek az autóeladások idén is.

Volt viszont egy szegmens, amely a kihívásokkal teli környezet ellenére is képes volt az érdemi növekedésre az állami hátszélnek köszönhetően: az elektromos autóké.

A helyi ösztönzőknek, a dinamikusan fejlődő töltőinfrastruktúrának és az új modelleknek köszönhetően ugyanis egyre népszerűbbek az alternatív meghajtású járművek. Tavaly például már több mint 1,25 millió darab ilyen típusú autót értékesítettek, amely 62 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest.

A szakértők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy az eddig elérhető támogatások kifutása és a külföldi autógyártók által támasztott egyre erősebb verseny hatalmas kihívások elé állítják majd ezeket a szereplőket.

Állami hátszél nélkül csak a legjobbak maradhatnak talpon

Nem szabad, hogy mindez bárkit is megtévesszen, szó sincs arról ugyanis, hogy Kína feladná korábbi terveit az elektromos autózásban. A helyi vezetés célja ugyanis egyértelmű: globális vezető szerepet akarnak betölteni a jövő mobilitásában. Ennek érdekében az utóbbi években mintegy 100 milliárd dollárral támogatták az elektromos autók gyártását, értékesítését, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kiépítését Kínában.



Az intézkedés, vagyis az állami támogatás megvonása véleményünk szerint egy fontos állomása annak, hogy olyan helyi autógyártók jöjjenek létre, amelyek a világ más piacain is versenyképes termékeket tudnak előállítani. Azt ugyanis látni kell, hogy az elmúlt években gombamód szaporodtak azok az új kínai szereplők, akik elektromos autók gyártásába kezdtek. A támogatások csökkentése, illetve teljes megszüntetése viszont tisztulást hozhat a piacon, hiszen csak olyan szereplők maradhatnak majd talpon, akik az állam nélkül is képesek lesznek nyereségesen elektromos autókat gyártani, értékesíteni - írtuk korábban.

A növekedésben a helyi márkák olcsó modelljei főszerepet játszottak, a BAIC, a Chery és a BYD valósággal letarolta a piacot autóival tavaly. A nagy növekedés és a helyi gyártók sikere természetesen rengeteg új belépőt is a piacra vonzott az utóbbi években. Ezek az elektromos autózással foglalkozó startupok sokszor dollármilliárdos befektetésekre tettek szert és a világ legnagyobb autópiaca hevert a lábuk előtt, egészen mostanáig.Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kínában az egyszeri töltéssel 300-400 kilométert megtenni képes elektromos autók állami támogatása 60 százalékkal csökken június végétől. Azoknak a tisztán elektromos modelleknek pedig, amelyek hatótávolsága meghaladja a 400 kilométert, az állami támogatását a felére mérséklik, így annak mértéke 50 000 jüanról (durván 2,1 millió forint) 25 000 jüanra (durván 1,05 millió forint) csökken majd. Ugyancsak június végétől a 250 kilométernél kisebb hatótávolságú autók után már egyáltalán nem jár majd állami támogatás.A várakozások szerint a támogatások csökkentésének, kivezetésének a hatására az autógyártók kénytelenek lesznek magasabb áron értékesíteni elektromos modelljeiket, amely a kereslet csökkenéséhez, végső soron pedig a marzsaik zsugorodásához vezethet majd.Az elemzői várakozások egyébként arról szólnak, hogy a támogatások csökkentésének hatására 2019 második félévében már "csupán" 20 százalékkal bővülhet az elektromos autók piaca Kínában. Ehhez ugyanakkor hozzá kell azt is tenni, hogy várhatóan 2019 első félévében mintegy 60 százalékkal több elektromos autót adhattak el, a kedvezmények kifutása ugyanis jelentős plusz keresetet generált a vevők körében. Mindezeket figyelembe véve pedig a Kína Autógyártók Szövetsége (CAAM) úgy látja, hogy idén több mint 1,6 millió darab részben vagy teljesen elektromos autó találhat gazdára az országban.

Hatalmas összegeket fektettek a kínai startupokba

Az elektromos autók fejlesztésével és gyártásával foglalkozó stratupokkal szemben hatalmasak a kockázati tőkebefektetők elvárásai, akik az elmúlt évek dollár százmilliókat és milliárdokat fektettek ezekbe a cégekbe. Az egyes szereplők igyekeznek is ezeknek megfelelni, az áprilisban megrendezett Sanghaji Autószalonon több mint 15 startup mutatta be saját prototípusát, amelyek remények szerint kisebb-nagyobb szelet hasíthatnak majd ki az elektromos autók piacából a közeljövőben. Köztük volt az Xpeng és a WM Motor is, előbbi vállalat legutóbb 587 millió dollár, míg utóbbi márciusban 446 millió dollár friss tőkét tudott bevonni a működéséhez, jövőbeli terveinek megvalósításához. A két feltörekvő startupban van más közös is azon kívül, hogy az elektromos autók pacára igyekszik betörni: kínai technológiai óriáscégek, az Alibaba és a Baidu áll mögöttük.De említhetjük példaként a Niot is, amely 1 milliárd dolláros részvénykibocsátását hajtott végre tavaly az Egyesült Államokban. A kínai elektromosautó-gyártót is érzékenyen érinti majd a támogatások visszavágása, becslések szerint ennek hatására 10 százalékos áremelésre kényszerülhet majd. Nagyon rossz pillanatban történik mindez ráadásul, a vállalat a kihívásokkal teli működéséi környezet hatására mintegy 390 millió dolláros veszteséggel zárta 2019 első negyedévét, amelyet követően 1,5 milliárd dolláros tőkeemelést hajtott végre állami segítséggel. A Nio alapítója egyébként több olyan problémát is megnevezett, amellyel elektromosautó-gyártó startupként mindenkinek szembe kell néznie a piacon. William Li szerint a kínai vásárlók egyrészt nagyon árérzékenyek, éppen ezért az árak emelkedése sokakat visszatarthat a vásárlástól majd, másrészt az elektromos autók elterjedéséhez szükséges méretű töltőinfrastruktúra sem áll rendelkezésre sok helyen. Harmadrészt időre van szükség ahhoz is, hogy a kínai vásárlók gondolkodásmódja megváltozzon az elektromos autózásról.

A Nio ET a Sanghaji Autószalonon Forrás: Su Yang/VCG via Getty Images

A problémákat az egyre erősebb verseny csak tetézi: csődhullám jöhet

Amikor Kína megnyitotta autópiacát, közel 500 helyi startup volt jelen annakidején, de csupán néhányukból lett meghatározó szereplő, a legtöbbjük csődbe ment. Úgy gondolom, az elektromosautó-gyártó startupoknál ugyanez lesz a helyzet

A kínai startupok helyzetét és kilátásait jelentősen rontja, hogy a külföldi autógyártók egyre erősebb versenyt támasztanak és egyre nagyobb szeletet akarnak kihasítani maguknak az elektromos autók piacából. A Tesla például rohamléptekben építi a Gigafactory 3-t, amelyben a tervek szerint már idén megkezdődhet a termelés annak érdekében, hogy az amerikaiak jelentős összegeket tudjanak megtakarítani a vámok elkerülésével, a gyártási költségek lefaragásával. Ennek köszönhetően pedig jóval olcsóbban adhatják majd a járműveiket a kínai vásárlóknak.De példaként említhetnénk a Volkswagen csoportot is, amelynek vezére konkrétan kijelentette, a cégcsoportjának a jövője Kínában dől majd el. Éppen ezért a németek több új üzemet nyitott meg az elmúlt hónapokban, amelyek ontják majd magukból az elektromos autókat. A Volkswagen elektromosautó-offenzívájának legfontosabb gyártási helyszíne a foshani gyár lesz, ahol évente 600 ezer autót készítetnek majd. Ott van az amerikai General Motors is, amely a tervek szerint már jövőre megkezdheti elektromos autóinak helyi gyártását és értékesítését.Mindezt látva kijelenthetjük, nem véletlenül mondta azt Patrick Yuan, a Jefferies elemzője, hogy a külföldi autógyártók befognak törni az elektromos autók piacára és mainstreammé válnak majd a helyi vásárlók körében.- idézte a WM Motor alapítójának, Freeman Shennek a szavait a Financial Times , a témáról szóló összefoglaló írásában.

Javában épül a Tesla kínai gyára Forrás: VCG/VCG via Getty Images