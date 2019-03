Drasztikus lépésre szánhatja rá magát a Toyota és a BMW

Lassan mindenki besokall a Brexit miatt

Johan van Zyl, a Toyota európai igazgatója a BBC televíziónak kedden kijelentette, a cég a brit kilépés (Brexit) után is a jelenlegivel azonos szabályozói keretrendszert szeretne látni az Egyesült Királyság és az Európai Unió kereskedelmében.Arra a kérdésre, hogy a közép-angliai Derby közelében működő Toyota-gyár a jelenlegi termelési ciklus kifutása után bezárhat-e, van Zyl úgy fogalmazott, ha a Brexit hosszú távú hatásai nagyon negatívak, akkor ez is a lehetőségek között lenne.Peter Schwarzenbauer, a BMW igazgatótanácsi tagja a Sky News brit hírtelevíziónak kedden kijelentette, ha a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnik meg, a cégnek legalábbis meg kellene fontolnia a Mini típuscsalád angliai gyártásának áttelepítését máshova.Ahogy arról korábban beszámoltunk , a Ford állítólag közölte Theresa May brit miniszterelnökkel, hogy megkezdték azt az előkészítő munkát, amelynek eredményeként elvihetik a gyártást Nagy-Britanniából.A Nissan pedig február elején egy email-körüzenetben közölte angliai alkalmazottaival, hogy az új X-Trail gyártását Japánban indítja el a nyáron. Gianluca de Ficchy, a Nissan európai részlegének elnöke a tájékoztatásban közölte: a döntésnek üzleti okai is vannak, de az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni brit kapcsolatrendszer bizonytalanságai sem segítik a Nissan és más, hasonló vállalatok további angliai tevékenységének tervezését.