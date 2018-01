Drasztikus változtatásokra készül a Ford - Pár év múlva rá sem ismerünk

Tegyük tisztába a dolgokat, nem vagyunk elégedettek a teljesítményünkkel

Persze a nagyobb profittal értékesíthető modellek előtérbe helyezése önmagában nem nagy húzás, közép- és hosszútávon nem oldaná meg a vállalat problémáit és Jim Hackett sem ezért váltotta viharos gyorsasággal a vezérigazgatói székben Mark Fieldset tavaly. Hanem azért, hogy a Fordnál is végbemenjen az a paradigmaváltás, amely évek óta zajlik az autóiparban. Ennek keretében pedig az amerikai autógyártónál is az elektromos- és önvezető autózás, a különböző megosztáson alapuló közlekedési szolgáltatások, valamint az összekapcsoltság kerül majd a fókuszba az ígéretek szerint.A drasztikus változtatásokra jó oka van a Fordnak, egyrészt szeretnének versenyben maradni, illetve behozni a lemaradásukat az olyan nagy riválisokkal szemben, mint amilyen a szintén amerikai General Motors. A GM ugyanis éveket vert a Fordra, 2016 januárjában írtunk arról , hogy Mary Barra, a vállalat vezérigazgatója bátor húzásaival alaposan felforgatja majd a férfiak játszóterét. Ez nem jelentett mást, mint azt, hogy már akkor komoly beruházásaik és felvásárlásaik voltak a fentebb már említett járműipari megatrendek területén.De nem csak a versenyben maradás a cél, hanem egy sokkal profitábilisabb vállalat felépítése is, ugyanis azt a Ford menedzsmentje is elismerte, hogy egyáltalán nem úgy mennek a dolgok, ahogyan azt szeretnék.- jelentette ki Bob Shanks, a Ford pénzügyi igazgatója a Deutsche Bank autóipari konferenciáján.Shanks azt is elárulta, hogy az egyszeri tételektől tisztított egy részvényre jutó profitjuk 1,45 és 1,7 dollár között lehet idén, amely alacsonyabb a tavalyi 1,78 dolláros eredményüknél és elmarad az elemzői konszenzustól is. A várhatóan alacsonyabb profitot a nyersanyagárak emelkedésével (elsősorban az acél és az alumínium ára) és a negatív devizahatással, illetve a Brexittel indokolták elsősorban.A fenti tényezőkön túl a profitabilitásra természetesen érdemi hatással lesz majd az elmozdulás az elektromos- és önvezető autók irányába is, hiszen a kutatásra és fejlesztésre, a gyártáshoz szükséges beruházásokra, átalakításokra komoly összegeket kell majd áldoznia a vállalatnak. Jelen állás szerint a Ford 11 milliárd dollárt fordít majd arra a következő években, hogy 40 darab részben vagy teljes elektromos autót dobjon piacra 2022.ig. Az elkölteni szándékozott összeg egyébként jelentősen meghaladja a korábban hangoztatott 4,5 milliárd dollárt, amit a Ford menedzsmentje az elektromos autózásra kívánt költeni. Igaz, azt az összeget 2020-ig fordították volna a fejlesztésekre és új modellek bevezetésére.Érdemes arról is néhány szót ejteni, hogy a fenti híreket nem fogadták kitörő örömmel a Ford befektetői, a vállalat árfolyama 2 százalékot esett az amerikai részvénypiacok zárását követő kereskedési szakaszban, így jelenleg 12,8 dolláron áll a jegyzés.