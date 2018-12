Dübörög a magyar buszgyártás: 100 napon belül 120 Credobus készült

A Mosonmagyaróváron és Győrben fejlesztett és gyártott Econell 12 típusú buszok akadálymentesek, üzemeltetésük az alacsony fogyasztás miatt gazdaságos és környezetbarát

A lap felidézte, hogy a cégcsoport a napokban fejezte be 120 új, elővárosi autóbusz átadását. Az új Credobusok Budapest agglomerációjában, valamint Baja, Kecskemét, Békéscsaba és Szeged térségében állnak forgalomba.- jelentette ki Tormássy Attila.A Credobus értékesítési és marketing vezetője továbbá beszélt arról is, hogy a következő években arra koncentrálnak majd, hogy meghatározó szereplői legyenek a kormány új buszstratégiájának. Céljuk, hogy jövőre 250-300, elsősorban elővárosi-helyközi buszt értékesítsenek, amelyekre a Volánoknál régóta szükség van.Ennek érdekében új típust készül piacra dobni a győri és mosonmagyaróvári cég 2019-ben, egy 13 méteres helyközi buszt, amelyet iskolások kirándulásaihoz is igénybe lehet majd venni. A lap beszámolója szerint a jármű prototípusát már szerelik Győrben.