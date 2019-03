Egyszerre lép a BMW és a Mercedes: olcsóbban adják majd az autóikat Kínában

Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek az autóipar meghatározó trendjeiről? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Egyre kevesebb autó fogy Kínában

Március elején kiderült, hogy a pekingi vezetés erőteljesebb gazdaságpolitikát kíván folytatni, s nagyjából 2000 milliárd jüannal tervezi csökkenteni a vállalkozásokat sújtó adókat és egyéb terheket. A késztermékek forgalmi adóját 16-ról 13 százalékra vágják vissza, a közlekedési és építőipari áfát pedig egy százalékponttal, 9 százalékra mérsékli majd április 1-től.A BMW tájékoztatása szerint a lépés egyaránt érinti majd a helyi üzemekben készült, valamint az importált modelljeiket. A jövőben így olcsóbb lehet a BMW 3-as és 5-ös sorozat, valamint a BMW X5-ös és a 7-es sorozat. A vállalat a BMW 320Li M modellt emelte ki, amelynek ára a jelenlegi 339 800 jüanhoz (durván 14 millió forint) képest mintegy 10 ezer jüannal csökkenti. A Mercedes attól függően, hogy melyik modelljéről van szó, 10-40 ezer jüanos árcsökkentésre készül Kínában.A BMW és a Daimler most bejelentett árcsökkentése segíthet abban, hogy a vásárlókat visszacsábítsák a szalonjaikba, amelyre nagy szükségük is van, hiszen az elmúlt hónapokban visszaesett az új autók eladása Kínában.Februárban 13,8 százalékkal 1,48 millió darabra csökkentek a kínai gépjármű eladások a korábbi év szonos időszakával összehasonlítva, a China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) adatközlése szerint, míg januárban 16 százalékos volt a visszaesés.A CAAM 2019-re nagyjából stagnálással számol 2018-hoz képest, a tisztán benzines és dízeles autók értékesítésének visszaesését azonban valamelyest kompenzálhatja a hibrid és teljesen elektromos modellek eladásának növekedése, a CAAM adatközlése szerint februárban a hibrid és teljesen elektromos járművek eladásai 53,6 százalékkal növekedtek a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva.A kínai autóeladások visszaesést USA és Kína kereskedelmi konfliktusa mellett a kínai gazdaság lassulása is magyarázhatja, míg a kínai részvényárfolyamok esése miatt csökkent a tartós fogyasztási cikkek, így az autók iránti kereslet. Mindemellett a visszaesést a Kínában is egyre népszerűbb autómegosztó szolgáltatások terjedése is magyarázhatta.