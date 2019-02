Eláll a szavad: megszereztük az összes Tesla-modell magyarországi árlistáját

A Tesla Model 3 legolcsóbb változatáért 20,61 millió forintot

A Tesla Model S-ért legkevesebb 41,27 millió forintot, míg a

A Tesla Model X-ért minimum 41,64 millió forintot kell majd fizetni és ezekben az árakban nincs még benne a szállítási és a dokumentációs költség.

Lássuk az árlistákat!

legkevesebb 21,105 millió forintot, míg a legdrágábbért

pontosan 29,005 millió forintot kell majd fizetni idehaza

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk egy magyarországi cég, az Universal Leasing Kft. fantáziát látott abban, hogy hosszas tárgyalások után felépítse saját szalonját, ahol a tervek szerint hamarosan a magyar vásárlók nemcsak kipróbálhatják, hanem meg is vásárolhatják a Tesla bármelyik modelljét. Ez persze nem lesz olcsó mulatság,Mielőtt belemélyednénk a részletekbe és bemutatnánk az egyes modellekre vonatkozó árlistákat, érdemes néhány szót ejteni arról, hogy az alább megjelenített kiskereskedelmi árakért mit is kapnak majd a leendő vevők a kiválasztott Tesla-modellen kívül.A cég ígérete szerint a náluk megvásárolt autók a teljes ügyintézést követően kulcsrakész állapotban kerülnek átadásra. Ez azért fontos, mert Bécsben, a legközelebbi hivatalos Tesla store-ban sem bonyolítottak adás-vételt egy magyarországi lakhellyel rendelkező vásárló számára. Ez a helyzet a jövőben megváltozik, a budapesti nem hivatalos szalonban ugyanis lehetőség lesz a konfigurálásra és az autó megvásárlásra.Ezt követően a cég vállalja, hogy a Tesla által legyártott és Európába szállított autót a hollandiai Tillburgból hazaszállítja, az autót Magyarországon honosítja, forgalomba helyezi. Az átadás során pedig a cég kollégái bemutatják az adott modellt a leendő tulajdonosnak. A tervek szerint ezek a szolgáltatások kiegészülhetnek szervizszolgáltatással is a jövőben, folynak ugyanis a tárgyalások arról, hogy az Universal Leasing Kft. szervizt nyisson Budapesten.A cég tájékoztatása szerint bár a szalon még nem készült el, a rendelési lehetőség már most is nyitott, a Model 3 esetén az előrendelt modelljeik már 2019 tavaszára várhatóak, minden más esetben durván fél év lesz az átfutási idő. A Model S és X esetén készletről történő vásárlásra is van lehetőség vagy amennyiben egyedi rendelést rögzítenek, úgy 3-4 hónap várakozásra lehet számítani.A legolcsóbb Tesla, a Model 3 egyelőre csak a nagyobb hatótávolságú változatban rendelhető. Az összkerékhajtásos, dual motoros változat kiskereskedelmi ára 20,61 millió forint, míg a Performance változatért 24,41 millió forintot kérnek el. Persze ezek az összegek gyorsan magasabbra szaladhatnak a konfigurálás során. A többrétegű vörös metálfényért 940 ezer forintot, a 19 colos keréktárcsákért 555 ezer forintot, míg a Black and White prémium belsőért szintén 555 ezer forintot kell kifizetni. A Model 3 konfigurálása során valószínűleg kevesen lesznek azok, akik kihagyják majd a továbbfejlesztett robotpilótát, amelyért viszont 2,05 millió forintot kell még pluszban fizetni. És a szállításért, valamint a dokumentációért további 495 ezer forintot kérnek el. Mindez azt jelenti, hogy a teljes ügyintézéssel együtt a Model 3-ért

legkevesebb 41,765 millió forintot, míg a legdrágábbért

pontosan 59,38 millió forintot kell majd fizetni Magyarországon

A Tesla Model S 100 D kiskereskedelmi ára 41,27 millió forint lesz, míg a P100D 54,955 millió forinttól indul. Itt is sokat számít majd, hogy a leendő tulajdonos milyen extrákat választ majd, a 19 colos Sonic Carbon Twin Turbine keréktárcsák például további 555 ezer forintba kerül, míg a robotpilótáért 1,88 millió forintot kell pluszban fizetni. A kiskereskedelmi árakat, az igényelhető extrákat és a teljes ügyintézés díjait figyelembe véve a Model S-ért

legkevesebb 42,135 millió forintot, míg a legdrágábbért

pontosan 64,757 millió forintot kell majd fizetni Magyarországon

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk a Tesla SUV, a Model X magyarországi árlistájáról: a 100D változat kiskereskedelmi ára 41,64 millió forinttól indul, míg a P 100D indulóára 56,575 millió forint. A Tesla Model S-hez hasonlóan ezek egészen elképesztő összegek, amelyeket csak nagyon kevesen engedhetnek majd meg maguknak. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy természetesen ennél a modellnél is lehetőség van különböző extrák megvásárlására: a 20 colos Onix Black Turbine keréktárcsa például 2,05 millió forintba kerül. Igen, nekünk is eszünkbe jutott a cikk írása közben, hogy ennyi pénzért azért már egész jó minőségű és állapotú használtautókat lehet kapni a piacon, de ha még demagógabbak akarunk lenni azt is mondhatnánk, rengeteg magyar család még a kétmilliós használtautót sem engedheti meg magának Magyarországon. De lendüljünk tovább, mert vannak még olyan extrák a sorban, amelyeket érdemes kiemelni: a robotpilóta például további 1,88 millió forintért rendelhető a Model X-hez, amelyből akár kérhetünk hat vagy hétüléses változatot is. Előbbiért további 2,262 millió forintot, míg utóbbiért 1,11 millió forintot kell fizetni. Összegezve elmondhatjuk, hogy a kiskereskedelmi árakat, az igényelhető extrákat és a teljes ügyintézés díjait figyelembe véve a Model X-ért