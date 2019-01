Elárulták, milyen hatással lehet az Audi-sztrájk a beszállítókra és a gazdaságra

A magyarországi beszállítók nagy része a VW csoporthoz indirekt beszállító, nem a győri Audi Hungáriának szállít be közvetlenül. Emiatt a sztrájk hatása egyelőre nem érinti őket, nem érezhető változás a rendelésállományban. Amennyiben hosszabb ideig tart a sztrájk, úgy minden bizonnyal érezni fogják a hatását. Ha leállnak a további gyárak az alkatrészhiány miatt, abban az esetben eladási kiesés fog következni, ami alkatrészek darabszámának csökkenését jelenti.

A sztrájk vis major, ezáltal a beszállítókra szerződés szempontjából nincs hatása. A megrendelt tétel és mennyiség határozza meg a cégek közötti működést. A megrendelt árura az Audinak szerződés szerinti kötelezettsége van, ezáltal a beszállítás megtörténik. A kár akkor jelentkezik, amennyiben a beszállítók által gyártott mennyiségben csökkenés lesz. Ezt a piaci feltételek alakítják, ami kapacitás-kihasználatlanságot eredményez.

Bízom abban, hogy a megállapodás mihamarabb megszületik és túlórázással a kiesést pótolni tudjuk. Remélem, az autópiacon minden rendben lesz és a megrendelések mennyiségében nem érzékelünk negatív hatásokat.

Az interjú elején a portál emlékeztetett , hogy január 24.-e óta tart a sztrájk a győri Audi Hungariában, azóta nincsen termelés. A szakszervezet ugyanis elutasította a vállalat által ajánlott 18 százalékos béremelését. Nyiró József a kialakult helyzettel kapcsolatban elmondta:Azzal kapcsolatban, hogy ilyen esetekben ki kártalanítja a beszállítókat és a szolgáltatókat, a MAJOSZ elnöke kijelentette,Nyírő szerint nagyon nehéz számszerűsíteni, hogyan érinti a magyar gazdaságot az Audi-sztrájk. Az viszont biztosan kijelenthető, hogy hosszabb távon nem előnyös a gazdaság szempontjából. Az Audi Hungária országos szinten nagyon magas árbevétellel rendelkezik, ami egyhetes leállás esetén nagyságrendileg 2% bevételkiesést jelent a vállalatnak. Hozzátette, ez a szám már GDP-szinten is érzékelhető érték. Ami még a további hatásokat erősen befolyásolja, ha a külföldi egységek is leállásra kényszerülnek. Természetesen a magyar munkaerő felértékelődése, a munkabér emelkedés pozitívan befolyásolják a gazdasági folyamatokat.A MAJOSZ elnöke beszélt arról is, hogy az Audi-sztrájk miatt láncreakció indulhat, ami béníthatja a külföldi vállalatok működését is. A problémát nehéz orvosolni, mert az itthoni gyártási kapacitást, a sztrájkból adódó kiesést nem lehet előállítani teljes mértékben más vállalatoknál. Jellemzően alacsony készletszintek miatt a gyártás hamar megakadhat.Záró gondolatként Nyírő József elmondta,