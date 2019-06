Elég volt néhány apró szikra a Tesla feltámadásához

Itt az idő beszállni a Teslába? - tettük fel a kérdését kedd délután, miután az elektromos autógyártó árfolyama több éves mélypontjára zuhant előző nap annak hatására, hogy az elmúlt hónapokban csak úgy záporoztak a vállalattal kapcsolatos rossz hírek. A válasz a héten meg is érkezett, jól jártak azok a befektetők, akik a hét elején bevásároltak a Tesla részvényeiből, az árfolyam ugyanis több mint 14 százalékot erősödött néhány nap leforgása alatt.

Ehhez a látványos feltámadáshoz persze az is kellett, hogy néhány hete napvilágot látott egy belső levél, amelyben Elon Musk, a Tesla vezére arról írt, hogy megdöntve a tavalyi év utolsó harmadában felállított 90 700 darabos értékesítést, rekord számú autót adhat el az idei második negyedévben a vállalat. A levél nem sokkal a gyenge első negyedéves értékesítési számok megjelenését követően került nyilvánosságra, így felkeltette a gyanút , hogy Musk esetleg ismét a jól bevált kommunikációs fegyverrel igyekezett pozitív irányban befolyásolni a piacot.Szerdán viszont olyan információk szivárogtak ki, amelyek megerősítették, a Tesla vezére tényleg komolyan gondolja a rekorddöntést. Az Electreknek nyilatkozó források szerint lezajlott egy olyan konferenciahívás, amelynek a keretében a vállalat felsővezetői és az észak-amerikai operáció menedzserei nézték át, hol tartanak az eladásaik. Állítólag a Tesla már 33 ezer autót szállított ki a negyedév első két hónapjában és ugyanennyit akar teljesíteni júniusban is. Ez nyilván hatalmas erőfeszítéseket igényel, ezért a Tesla állítólag 1200 és 550 dolláros bónuszokat fizet az értékesítésben és a szállításban részt vevő dolgozóinak abban az esetben, hogyha az ambiciózus céljaikat sikerül megvalósítaniuk a negyedév során.A JMP Securities elemzője, Joseph Osha pedig arról írt a Yahoo! Finance beszámolója szerint, hogy megint élénk kereslet mutatkozik a Telsa Model 3 iránt, így korábbi várakozását, amely szerint az amerikaiak 90 500 darab autót szállíthatnak ki a második negyedév során, 97 ezer darabra módosította.A Morgan Stanley vezető elemzője, Adam Jonas is arról írt a hét elején, hogy a Tesla kiszállítása és árbevétele érdemben növekedhet 2020-ban, hogyha a Model 3-al új piacokra lép be a vállalat és a megújuló Model S és X iránt nagy lesz a kereslet. Az elemzőház szerdán arról is beszámolt, hogy számításaik szerint a Tesla közel háromszor több elektromos autót adhatott el az Egyesült Államokban, mint a versenytársai. Ez alapján pedig a MarketWatch arról írt, hogy a továbbra is a Tesla az elektromos autózás királya Mindezek ellenére a Tesla befektetői aligha lehetnek elájulva a Tesla idei teljesítményétől, a vállalat árfolyama ugyanis a több napos rali ellenére még mindig közel 39 százalékos mínuszban van a 2018-as záróárfolyamhoz képest.