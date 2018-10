Elektromos autót venne? - Mától könnyített feltételekkel 1,5 milliót ad az állam

A programmal kapcsolatban minden további részletet és a pályázati útmutatót a https://e-mobi.hu/hu/gzr-d-o-2018-kiiras oldalon érik el az érdeklődők.

A támogatást magánszemélyek és jogi személyek részére tisztán elektromos személygépkocsik, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik és/vagy L7e-CU kategóriájú áruszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadok vásárlásához lehet felhasználni.A pályázatok benyújtására a https://palyazat.e-mobi.hu/ pályázati portálon keresztül van lehetőség. A támogatás mértéke a bruttó eladási ár 21 százaléka, legfeljebb 1,5 millió forint. A támogatott gépjárművek esetében a korábbi bruttó 15 millió forintról 20 millió forintra emelkedett a maximum vételár. A támogatási összegeket változatlanul a kereskedővel számolják el, akik azonban az eddigi gyakorlattal szemben előleget is kérhetnek.A korábbiaktól eltérően az elektromos gépjármű kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépése után szerezhető be, a benyújtás során nem kell konkrét típust kiválasztani. Egyszerűbbé vált a pályázatok beadása: míg előzőleg minden dokumentumot eredeti példányban is be kellett küldeni, most már elegendő csak a cégszerűen aláírt és keltezéssel ellátott pályázati nyilatkozatot egy eredeti példányban postai úton eljuttatni a lebonyolító szervhez.Fontos változás, hogy a támogatás finanszírozásának módja alapesetben előfinanszírozás. Ha a regisztrált kereskedő utófinanszírozási formát választ, akkor a támogatói okirat módosítását kell kezdeményeznie. Amennyiben a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 90 napon belül az engedményezési szerződést nem kötik meg, úgy a vissza nem térítendő támogatás kizárólag utófinanszírozás keretében vehető igénybe.