Elképesztő magabiztosság: nem csak a Teslát, az egész világot kihívta a Nio

Mindenkit szeretettel várnak

Szeretettel várjuk a nagy játékosokat és az olyan meghatározó vállalatokat, mint a Tesla.

A Nio nem a levegő beszél

A kínai kormány múlt héten jelentette be , 2022-ig kivezetik azt a szabályozást, amely arra kényszeríti a külföldi autógyártókat, hogy az egyébként érvényben lévő 25%-os importvám elkerülése érdekében 50%-os tulajdoni hányadot biztosítsanak helyi leányvállalatukban egy kínai cégnek. A részben vagy teljesen elektromos autókat gyártó vállalatoknak eddig sem kell várniuk, számukra a korlátozást 2018 végén feloldják. Ezzel egy időben bejelentették azt is, hogy hamarosan érdemben csökkentik az országba exportált járművekre kivetett importvám mértékét.A hírrel kapcsolatban megjelentetett véleménycikkünkben kiemeltük, szerintünk ezzel Kína üzent a világnak: megerősödtek és a mobilitás új korszakában már nincs szükségük a külföldiek tudására.Most az egyik legfelkapottabb kínai startup, az elektromos autókat gyártó Nio társalapítója és elnöke, Lihong Qin üzent a konkurenciánakQin beszélt arról is, hogy véleménye szerint a gyorsan növekvő piacra minél több szereplőre van szükség. Hozzátette, hogy mindenkinek zöld utat kell biztosítani, amivel valószínűleg arra utalhatott, hogy a külföldi szereplők, kiemelten, amelyek nem rendelkeznek helyi gyártókapacitásokkal, sokkal nehezebb versenyhelyzetben vannak.Egyelőre nehéz megmondani, hogy a Nio valóban ennyire magabiztos, vagy csak annak akarja mutatni magát, de nem lennénk meglepődve, hogyha az előbbiről lenne szó. Az biztos, hogy Qin megszólalásai azt sugallják, hogy nem számít, melyik nagy szereplő erősít majd a kínai piacon, képesek lesznek felvenni velük a versenyt.A Formula E-ben is versenyző kínai gyártó tavaly decemberben mutatta be saját fejlesztésű, tisztán elektromos meghajtású városi terepjáróját, a Nio ES8-at. A modellt 70 kWh-s akkumulátorral szerelik majd, amely NEDC ciklus szerint 355 kilométer megtételére lesz képes egyetlen töltéssel. Az autó alumínium vázszerkezetet és két elektromotort kap majd, amelyek együttes teljesítménye 650 lóerő lesz majd. Az ES8 az ígéretek szerint a világ egyik legbiztonságosabb autója lesz telepakolva minden földi jóval, az ülésfűtés és a masszázs funkció például már az alapáras modellhez is jár, míg a tiszta levegőről HEPA intelligens szűrőrendszer gondoskodik.Ami szintén nagyon komoly érv lehet az ES8 megvásárlása mellett az a vezetőtámogató rendszere, a Nio Pilot, amely az ígéretek szerint a világ egyik legfejlettebb rendszere lesz. A járművet kamerákkal, radarokkal és szenzorokkal szerelik fel és megkapja a Mobileye negyedik generációs EyeQ4 chipjét, amely nyolcszor erősebb, mint az egyel korábbi EyeQ3 chip volt. Hogy érzékeltesse a cég, mennyire gyors reakcióidőt tesz lehetővé, elmondták, hogy tízszer gyorsabb, mint egy átlagos vezető. Az ES8-ban ráadásul az ígéretek szerint mesterséges intelligencia dolgozik majd, amely képes lesz magától tanulni.Mindezt ráadásul nagyon kedvező áron kínálja majd a cég, állításuk szerint a városi terepjárójuk alapára durván 68 ezer dollár lesz, amely az országban elérhető adókedvezményt figyelembe véve 58 ezer dollár közelébe csökken. Összehasonlításképpen ez az összeg durván a fele annak, amit egy Tesla Model X-ért most ki kell fizetni Kínában, amiben a rendkívül magas, 25 százalékos vám is szerepet játszik.Az ES8 korábbi bemutatóját az alábbi videón lehet egyébként megnézni, az előadás 3:59:00 után kezdődik.