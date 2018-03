Elkészült a nagy körkép - Így vásárolnak autót maguknak a magyarok

A két médium a világ egyik legnagyobb nemzetközi autós felmérése, a Best Cars kutatás keretében vizsgálta a hazai autóvásárlási, autóhasználati szokásokat és preferenciákat. A világ tizenöt országában több mint 190 ezer olvasót mozgósító felmérés lokális kérdőíve rekordszámú, 12339 kitöltő részvételével zárult, és a korábbi évekhez képest a hölgyek aránya is jelentősen növekedett.A résztvevők több mint 10 százaléka női vezető, közülük 71,5 százalék a 40 év fölötti korcsoportba tartozik, és szinte az összes válaszadó aktív autóvezető. A tavalyi eredményekhez hasonlóan most is a német (37,4%), japán (26,4%) és francia (12,6%) autók vezetik a hazai gépjárműállomány listáját. Érdekes azonban, hogy ha a tulajdonosok újra választhatnának, 87,7 százalékuk japán, 80,5 százalékuk német autót vásárolna, a francia autók preferenciájának aránya pedig 40,5 százalék.Izgalmas változás, hogy felértékelődtek a kelet-európai márkák: míg tavaly a válaszadók csupán 30,9 százaléka tartotta elképzelhetőnek a vásárlásukat, idén 54,9 százalékos említettséggel a ©koda és a Dacia a harmadik leginkább figyelembe vett márkacsoport a piacon.Az autóvásárlási kedv viszont a tendenciák szerint egyre csökken: a 2017-es 32,8 százalék helyett ezúttal csupán a válaszadók 32 százaléka vallotta, hogy két éven belül új autó vásárlását fontolgatja. A használt autó az európai országok közül nálunk tűnik a legjobb opciónak (52,6%), míg Kínában és Spanyolországban szinte egyáltalán nem létezik használtautó-piac.A dízelmotorokat érintő hírek hatása az autóvásárlók terveiben is tetten érhető: 34 százalékról 31,2 százalékra csökkent a dízelben gondolkodó vevőjelöltek aránya. A gázüzemű (CNG, LPG, LNG) autók sem nyerték el a magyar vezetők tetszését: az európai átlag 2,7 százalékkal szemben itthon mindössze 1,1 százalék a kedveltségük. Ugyanakkor minden tizedik vásárló szimpatizál a hibrid autó gondolatával - ez az arány felülmúlja az európai átlagot.A kutatás érdekes tanulsága, hogy egyetlen európai országban sem vásárolnának olyan kevés városi szabadidőjárművet, mint nálunk - a francia, olasz és a spanyol piacokon ezzel szemben ez a legnépszerűbb kategória. Magyarországon a ranglistát szinte azonos arányban a középkategóriás (16,1%) és alsó-középkategóriás (15,9%) autók vezetik.