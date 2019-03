Ezermilliárdok sorsa a tét: nagy dobásra készül a BMW és a Mercedes

Közösen nyújt majd autómegosztó és egyéb mobilitási szolgáltatásokat a BMW és a Daimler - írtuk nemrég alábbi cikkünkben. A struktúra a tervek szerint úgy fog kinézni, hogy 5 közös céget fognak össze egy szövetségben: az autómegosztással foglalkozó Share Now, a parkolási szolgáltatásokat nyújtó Park Now, az elektromos töltőoszlopokat üzemeltető Charge Now, a mobilitási platform Reach Now és a Free Now. Fontos részlet volt az is, hogy a BMW DriveNow és a Daimler Car2go autómegosztó szolgáltatását összevonják, a közös szolgáltatás neve pedig Share Now lesz. A két cég szolgáltatása egyelőre megtartja a saját nevét, egy átmeneti időszak után kapnak közös nevet.Van még egy nagyon fontos terület, ahol a közelmúltban megállapodás született a BMW és a Daimler között az együttműködésről, ez pedig nem más, mint az önvezető autózáshoz kapcsolódó technológiák fejlesztése. Természetesen itt is az a cél, hogy az együttműködésnek köszönhetően a legnagyobb költségmegtakarítást érjék el a résztvevők.A legfrissebb beszámolók pedig már arról szólnak, hogy a BMW és a Daimler tárgyalásokat folytatott arról, hogyan is fejleszthetnének közös platformokat elektromos autók gyártásához. A rivális autógyártók igyekezete nem véletlen, abban az esetben ugyanis, ha sikeres lesz a közös projekt, legkevesebb 7 milliárd eurós (durván 2200 milliárd forint) megtakarítást eredményezhet számukra a következő hét évben.Az értesüléseket egyik vállalat sem kívánta kommentálni, ugyanakkor a BMW pénzügyi igazgatója már novemberben arról beszélt, hogy nyitottak arra, hogy elmélyítsék az együttműködést a Daimlerrel.A mostani hír kapcsán érdemes kiemelni, hogy az autóiparban a meghatározó szereplők komoly energiákat fordítanak arra az utóbbi időben, hogy másokkal együttműködve, a költségeket megosztva fejlesszenek az elektromos- és önvezető autózás, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások területén. Nemrég mi is beszámoltunk a Volkswagen és a Ford hivatalos szövetségéről , vagy éppen a Daimler és a Tesla esetleges együttműködéséről , hogy néhány példát említsünk.