Fáj a német autókereskedőknek: brutális árengedménnyel tudják csak a használt dízelautókat eladni

A dízeltechnológia szűnni nem akaró hibáztatása és az új járművek WLTP emissziós mérési eljáráshoz kötött engedélyeztetésének a fennakadásai komolyan megviselték az autókereskedelmi ágazatot

A ZDK kereskedők körében végzett felmérése szerint dízelautókat újraértékesíteni csak mintegy 30 százalékos, esetenként annál magasabb árengedményekkel lehetséges.

Az ágazatban működő cégek értékesítési árbevétele 2,6 százalékkal 179 milliárd euróra emelkedett ugyan 2018-ban, bevételarányos nyereségük azonban 1,0 és 1,3 százalék között alakult, míg 2017-ben 1,5 százalék volt az átlag.- mutatott rá Jürgen Karpinski, a ZDK elnöke a szervezet éves eredményét bemutató sajtótájékoztatón.Az ágazat eredményességét a részben a kereskedők által viselendő környezetvédelmi járulék is megterhelte - mondta megjegyezve, hogy nehézségekbe ütközik az Euro 5 kategóriás dízelautók újraértékesítése is. A kereskedőknél jelenleg mintegy 190 ezer Euro 5 besorolású használt dízelautó van készleten.Mindemellett az erősen szubvencionált új autók is komoly konkurenciát támasztanak a legkeresettebb használt autóknak.Az évi 100 ezer eurónál magasabb forgalmat bonyolító autókereskedők száma tavaly 1,9 százalékkal 36 750-re csökkent Németországban. Ebből 15 200 volt márkakereskedő, 21 550 pedig márkafüggetlen. A márkakereskedők száma 1080-nal, 6,6 százalékkal csökkent, a függetleneké 360-nal, 1,7 százalékkal emelkedett. Az ágazatban foglalkoztatottak száma 2018-ban az előző éviről 1,9 százalékkal 441 ezerre csökkent.