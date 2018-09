Felpörögtek az autóeladások az extrém kedvezmények miatt

A WLTP miatt ugrottak meg az eladások

Augusztusban 31,2 százalékkal több, összesen 1,1 millió új autót adtak el Európában (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk, minden esetben az új autó regisztrációt értünk alatta), év eleje óta összesen 10,8 millió új autót regisztráltak az EU-ban, 6,1 százalékkal többet, mint 2017-ben.A látványos megugrás természetesen nem volt véletlen, egyrészt az autógyártók jelentős kedvezményeket adtak a vásárlóknak a szalonokban, másrészt igyekeztek a lehető legtöbb járművet kipréselni a gyáraikból, hogy minél több korábbi megrendelésüket teljesíteni tudják. A cél az volt, hogy a lehető legtöbb olyan járművük regisztrálásra, értékesítésre kerüljön, amelynek típusjóváhagyása az új WLTP-menetciklus szigorítása előtt történt.2018. szeptember 1-től ugyanis az összes korábbi és új gyártású személygépkocsinak át kell esnie az új WLTP-menetciklus szerinti vizsgálaton és azon teljesítenie kell az előírt kibocsátási értékeket. A szükséges vizsgálat hiányában az adott modell nem szerezheti meg a típusengedélyt, amely egyben azt is jelenti, hogy nem kerülhet értékesítésre, forgalomba.És arról sem szabad megfeledkezni, hogy augusztus lévén eleve alacsony volt a bázis, hiszen nyáron az emberek és a cégek képviselői jellemzően a szabadságukat töltik, nem pedig autóvásárlással foglalkoznak.Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy a meghatározó autópiacok kivétel nélkül rendkívül jól teljesítettek múlt hónapban: Spanyolországban (+48,7%), Franciaországban (+40%), Németországban (+24,7%), az Egyesült Királyságban (+23,1%) és Olaszországban (+9,5%) is sokkal több autót adtak el, mint egy évvel korábban. Az EU-ban a legjobban a román (+112,9%) autópiac teljesített, igaz itt mindenképpen meg kell említeni, hogy a nagy emelkedés mögött az alacsony bázis állt elsősorban. Hogyha számszerűen nézzük, akkor 25 546 darab autót adtak el az országban az ACEA statisztikái szerint.

Nagy pörgött a magyar autópiac, de volt más hatása is a WLTP-nek

Nagyon belehúztak az egyes márkák

Ahogy a fenti grafikonból már kiderült, illetve, ahogy korábbi cikkünkben írtunk róla, 45 százalékkal 12 931 darabra emelkedett augusztusban a forgalomba helyezett új autók száma az egy évvel korábbihoz képest Magyarországon. Azt, hogy mennyire pörög az új autók piaca Magyarországon, jól mutatja, hogy januártól augusztusig 95 730 új személygépjármű állt forgalomba, 31 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 2016-hoz képest az új autók száma augusztusban 80,2 százalékkal, az év első 8 hónapjában 56,4 százalékkal bővült.Az új WLTP-menetciklus bevezetése ugyanakkor nem csak az új autók regisztrációjának extrém megugrását eredményezte Magyarországon, hanem azt is, hogy egyik napról a másikra megtizedelődött az új személyautók kínálata. Néhány modell teljesen eltűnt a piacról, míg más népszerű autókból csak egy pár változatot rendelhetnek meg jelenleg a vevők. Kiskocsik, kompaktok, szedánok és szabadidő-autók egyaránt találhatók a hiányzók között, benzines és dízel motoros változatok, kézi és automata váltósok szintén, nincs kivétel.Természetesen a legtöbb autómárka is kiugróan teljesített augusztusban, nem volt ritka a magas, kétszámjegyű növekedés sem. Érdemes kiemelni a Volkswagen csoport teljesítményét: a Skoda (+14,9%), az Audi (+33,8%), a Volkswagen (+46,2%), a Seat (+74,5%) és a Porsche (91,9%) új autó regisztráció is drasztikusan megugrottak.Ebben az is szerepet játszhatott, hogy pont a németeknek akadt a legnagyobb gondja az új WLTP-menetciklusra történő átállással. A cégcsoport szűkös kapacitásai és a rengeteg modellvariáció miatt ugyanis lassan haladtak a vizsgáztatásokkal és engedélyeztetésekkel.Herbert Diess, a Volkswagen csoport vezérigazgatója pont ezért korábban azt jósolta, hogy a WLTP bevezetése miatt közel 1 milliárd eurós plusz költsége keletkezik a vállalatnak. Ezt tompítandó viszont igyekeztek csúcsra járatni az elmúlt hónapokban a konszern üzemeit, és annyi autót gyártottak le és értékesítettek a mérési módszer változásáig, amennyit csak lehetett.A statisztikák alapján hasonló stratégiát követhettek más volumengyártók is: a Renault (68,6%), a Nissan (+44,7%), a Lada (+40,8%), a Citroen (+38,8%), a Dacia (+37,1%) és a Hyundai (+35%) eladásai is látványosan megugrottak augusztusban.