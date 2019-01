Hatalmas indulatokat váltott ki: szigorítják a zöld rendszám használatát

A szabályozó a tisztán elektromos hajtású járművek mellett a plug-in hibrideknek is megadta a zöld rendszámot, de csak egy paraméter alapján: a jármű legalább 25 kilométert legyen képes megtenni tisztán elektromos hajtással. Ez átmeneti megoldásnak jó, viszont gondot okoz az, hogy az átlagos károsanyag-kibocsátás maximuma nincs meghatározva





A zöld rendszámos plug-in hibridek hosszú évek óta váltanak ki heves érzelmeket és indulatokat az emberekből. Sokan igazságtalannak tartják ugyanis, hogy a tisztán elektromos meghajtású autókkal azonos előnyöket élvezhetnek olyan járművek is, amelyek adott esetben jelentős károsanyag-kibocsátás mellett üzemelnek. Sokak igazságérzetét bántotta és bántja a mai napig, hogy ezek a járművek is ingyen parkolhatnak, részben ezért élcelődtek azon, hogy a zöld rendszám lett az új rokkantkártya, amelynek segítségével a korábban trükközők megúszhatják a parkolási díjat.Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt években rengeteg helyen és rengetegszer elhangzott az, hogy hiba volt a zöld rendszám ilyen formájú kiterjesztése azokra a járművekre is, amelyek működése nem zéró-emissziós. A szigorítás ennyi év után már mindenképpen indokolt lenne, de ahogy az interjúban is elhangzott, nagyon sok részletre oda kell figyelnie a szabályozóknak, nehogy végül többet ártsanak, mint amennyit használnak.

A lap értesülése szerint módosítás előtt áll a zöld rendszámokról szóló jogszabály, elsősorban a plug-in hibrid technológiájú modellek tulajdonosai számíthatnak szigorításra. A jogszabályalkotó kiigazítaná a technológiai alapú szabályozásból fakadó vélt és valós anomáliákat és új alapokra helyezné az előírást.A Magyar Időknek nyilatkozó Ungár János hangsúlyozta, drasztikus változtatás azonban nem volna célszerű. A Magyar Elektromobilitás Szövetség elnöke szerint az új szabályozás előkészítése során a technológiai megközelítés helyett elsősorban a környezetvédelmi, emissziós megfontolásokat kell szem előtt tartani, és a változás miatt kiesőket méltányosan kellene kezelni. Az Európában máig egyedülálló szabályozás létrejöttéről szólva Ungár János felidézte, hogy a jogalkotói szándék a környezetkímélő járművek támogatása volt. Azonban a szabályozás születésének idejéhez képest a hazai autópark és a technológia is sokat változott.- magyarázta Ungár János.A lapnak nyilatkozó Ungár is jogosnak tartja azt a felvetést, amely megkérdőjelezi a környezetre káros modellek tulajdonosainak támogatását. A jelenleg hatályos szabályozás miatt ugyanis gyakran előfordul az, hogy több száz lóerős benzin- vagy dízelmotorral ellátott plug-in hibrid járművek tulajdonosai is részesülnek az indirekt támogatásokban. Holott ezeknek az autóknak az átlagos károsanyag-kibocsátása jóval magasabb lehet, mint a kisméretű motorral felszerelt hagyományos autóké, vagyis sérül a környezetvédelem elve.A szövetség elnöke szerint az lenne a legcélravezetőbb, ha a magyar jogalkotás figyelembe venné azt, hogy a nagyon kis kibocsátású autók támogatásával is jó eredményt lehet elérni a közlekedés terén vállalt kibocsátáscsökkentési célokért. Vagyis csak olyan plug-in hibridekre kerülhetne zöld rendszám, amelyek az új WLTP-módszer szerint meghatározott mértéknél - tényleges közlekedés közben - kevésbé szennyezőek. Megfontolandó szerinte az is, hogy a támogatási rendszer a tehergépjárművekre, valamint a motorkerékpárokra is vonatkozzon.Ungár János kiemelte azt is, hogy egy hosszabb távú (akár 2030-ig előre meghatározott) és így kiszámítható szabályozás szolgálná leginkább az érintettek érdekeit, amely az EU irányelvvel és a hazai kötelezettséggel is összhangban fokozatosan szigorítja a zöld rendszám intézményébe újként bekerülő vagy onnan kivezetendő járművek körét. A kibocsátás szerinti szabályozás ráadásul differenciált támogatáspolitika bevezetését is megalapozná. Egy ilyen feltételrendszer a szakértő szerint további nagy lendületet adhatna az elektromobilitás hazai fejlődésének is.