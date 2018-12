Hatalmas lökést kapott az önvezető autókat fejlesztő magyar sikercég

Kishonti László

Kishonti László végzettségét tekintve közgazdász. Karrierjének korai szakaszában több pénzintézetnél is dolgozott, amelyeknél makrogazdasági előrejelzések készítésével, származtatott termékek árazásával és portfóliókezeléssel foglalkozott. Mielőtt saját vállalkozásba kezdett, a K&H Befektetési Alapkezelő befektetési igazgatója volt. Elmondása szerint azért hagyta ott az állását, mert úgy érezte, az nem viszi előre az emberiséget.Hobbiból kezdett mobiltelefonokat programozni, 2003-ban pedig megalapította a Kishonti Kft.-t azzal a céllal, hogy ott mobil és asztali eszközök 3D grafikai és számítási teljesítményét tesztelő szoftvereket fejlesszenek. Egy kevés szereplős piacra tört be, így hamar partneri kapcsolatot kötött a világ vezető technológiai vállalataival, chip, processzor és mobileszköz-tervező és -gyártó cégeivel. A Kishonti Kft.-n belül 2009-ben hozta létre a navigációs szoftverfejlesztéssel foglalkozó csapatát, majd később a kameraadatokat feldolgozó computer vision - számítógépes látás - algoritmusokat kutató részlegét.Gyakorlatilag a kutatási részleg és az ott dolgozó 15 fő volt az, amely 2015 júliusában kivált a Kishonti Kft.-ből és önálló cégként, AdasWorks néven kezdte meg a működését, majd később AImotive néven folytatták. A vállalat egyik fontos küldetésének tekinti, hogy a vezetéstámogató rendszerek okosabbak és költséghatékonyabbak legyenek, így sokkal szélesebb körben elterjedjenek. Legfontosabb célja pedig jelenleg, olyan önvezető autó létrehozása, amelyet mesterséges intelligenciára épülő szoftver irányít az autó környezetét 360 fokban folyamatosan figyelő kamerarendszer segítségével. A riválisokkal ellentétben az AImotive kifejezetten a szoftver fejlesztésére koncentrál, úgy, hogy az a nemzetközi piacon elérhető lehető legtöbb hardverrel kompatibilis legyen. Fontos különbség az is, hogy míg mások - például a Google is - a LIDAR-ban (lézeres radartechnológia) látják a jövőt az önvezető autók területén, addig az AImotive szerint az önvezetés alapja a vizuális érzékelés lesz, pont, mint az embereknél.