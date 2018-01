Hiába dübörög az autópiac Magyarországon, van egy nagyon égető problémája

A külföldről beáramló használt autók átlag életkora 13 év felett van

Nagyon jól teljesített a magyarországi új autók piaca 2017-ben, személyautóból, kishaszongépjárműből és nehézgépjárműből összesen 142 ezer darab fogyott, amely közel 16 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest. Az erősödés elsősorban a magánszemélyek növekvő vásárlásainak volt köszönhető, részarányuk elérte a 40 százalékot, míg a flottás vásárlások stagnáltak 2017-ben. Jó hír a piac számára, hogy a lendület kitarthat a következő években is, a Ford várakozásai szerint a fentebb említett kategóriákat figyelembe véve a hazai értékesítés elérheti a 161 ezer darabot idén, míg jövőre ez a szám 175 ezer lehet. Az eladásokat tovább fűtheti a bővülő hitelezés, a lízing alapú vásárlás az új járművek esetében.A hazai új autók piacának növekedéséhez érdemben hozzájárult a Ford is, amely tovább tudta növelni eladásait, 16033 darab személyautót és kishaszongépjárművet értékesítettek tavaly, amely 6,2 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest. Ezzel a teljesítményével a Ford a teljes hazai piac 11,8 százalékát adta, így megőrizte vezető szerepét a Suzuki (11,1%) és az Opel (8,4%) előtt. A Ford személyautói a teljes újautópiacnak 9,8 százalékát, míg a kishaszongépjárműveik a teljes piacnak közel negyedét adták.A Ford menedzsmentje a 2018-as terveivel kapcsolatban elmondta, hogy az új modelljeik bevezetésével szeretnék 1 százalékponttal növelni piac részesedésüket 2017-hez képet. A vállalat tervei között szerepel 2 új autószalon megnyitása is Magyarországon, itt a szűk keresztmetszetet természetesen a humánerőforrás hiánya jelenti, vagyis az, hogy nehéz megfelelő szakembereket találni.A kedvező folyamatok mellett ismét szóba került a hazai járműpiac nagy problémája, a külföldről behozott öreg autók kérdésköre, amely komoly károkat okoz a hazai importőröknek, mivel csökkenti az új autók iránti keresletet.- jelentette ki Szamosi Viktor. Majd hozzátette, hogy ez komoly problémát jelent, ezek az öreg járművek ugyanis kifejezetten környezetszennyezőek. Éppen ezért ésszerű változtatás lenne, hogyha végre Magyarországon is bevezetésre kerülne a szén-dioxid alapú adóztatás, mind a használt autók, mind pedig az új autók esetében, ennek köszönhetően ugyanis jelentős tisztulás kezdődhetne meg a járműpiacon. Továbbá a kintről behozott használt autók számának csökkentésében komoly szerepet játszhatna, hogyha sikerülne visszaszorítani az áfa-visszaéléseket is.