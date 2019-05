Itt a Külügyminisztérium és a kecskeméti Mercedes-gyár hivatalos reakciója!

A magyar gazdaság tavaly 5 százalékkal növekedett, és továbbra is az a célunk, hogy a magyar gazdasági növekedés legalább 2 százalékkal meghaladja az uniós átlagot. A cél megvalósításához a magyar gazdaságban minden feltétel adott, a tavalyi esztendőben 98 beruházásról született döntés a Befektetési Ügynökségünkön keresztül.



A BMW-beruházás, illetve annak előkészítése a megfelelő ütemben zajlik. A Mercedes továbbra is hosszú távon elkötelezett Magyarország mellett, elégedett a kecskeméti gyárral, amely fontos láncszem a cég gyártási hálózatában.

Korábban a BMW és a debreceni önkormányzat is cáfolt

új gyár további kapacitásbővülést hoz majd a cég globális gyártóhálózatában. Kínai, mexikói és az USA-ban történt beruházásaik után tovább erősítik európai aktivitásaikat.

A német sajtóban megjelent híreket nem kívánjuk kommentálni. Debrecen önkormányzatának beruházásában megvalósuló Északnyugati Gazdasági Övezet iparterületének fejlesztése az eredeti terveknek megfelelően, jó ütemben halad. A BMW Group mérnökei és projektvezetői, valamint az önkormányzat, az ITM és a HIPA vezetői és munkatársai között folyamatos az egyeztetés a projekt megvalósításával kapcsolatban.

Nagyot szólt a Handelsblatt vasárnapi cikke , amelyben arról írtak részletesen, hogy a sokasodó kihívások hatására megszorításokra kényszerül a BMW és a Daimler, amelyek a magyarországi gyártókapacitásaik bővítésére, kiépítésére is kedvezőtlenül hathatnak majd. A német lap beszámolójával kapcsolatban több észrevételünk is volt, ugyanis véleményünk szerint gyenge lábakon álltak a tervezett beruházások lassítására, felfüggesztésére felhozott indokok.A témával kapcsolatos kérdéseinkkel természetesen megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is, amely a reggeli cikkünk megjelenését követően az alábbi hivatalos reakciót adta:A KKM kijelentéseit erősíti a Mercedes hivatalos válasza is, amelyet az InfoRádiónak adott a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kommunikációs igazgatója. Ludvig Orsolya egyrészt kiemelte, nem áll le az új kecskeméti Mercedes üzem építése, sőt 250 millió eurónyi értéket már be is építettek. Másrészt elmondta, még zajlanak az egyeztetések arról, milyen terméket gyárt majd a vállalat az új, épülő üzemben. Szerinte természetes, hogy egy piaci cég módosítja terveit.Ahogy korábban megírtuk, a Handelsblatt értesüléseivel kapcsolatban az érintett autógyártók kijelentették, a sajtóban megjelent spekulációkra nem kívánnak reagálni. Salgó András, a BMW magyarországi kommunikációs vezetője ugyanakkor azt is hozzátette az Infostart tájékoztatása szerint, hogy a Debrecenbe tervezettEzekre a gondolatokra erősítette rá Debrecen önkormányzata a dehir.hu beszámolója szerint: