Jó hír az autósoknak: rengeteg új útszakaszt adnak át országszerte

További cél, hogy Magyarország minden településéről 30 perc alatt elérhető legyen egy gyorsforgalmi út. Úgy gondolom, ennek teljesítése a gazdasági szereplők és a lakosság számára is magas színvonalat fognak jelenteni

M2-es (M0-s és Vác közötti szakasz)

összekötő út Dunakeszi és az M2-es között

M4-es (Üllő-Cegléd)

M44-es (Tiszakürt-Kondoros)

67-es út (Kaposfüredtől 33 km Kaposvár felé)

M70-es autóút autópályává bővítése (Letenye-Tornyiszentmiklós)

Nagylaki elkerülő

338-as út (nyíregyházi elkerülő)

Győr térségi négysávúsítás

M3-as új csomópontja Mogyoródnál

M1, M15 (átjárható autópályák)

M85 (Csorna-Sopron)

M4 (Berettyóújfalu-Nagykerek)

M25

M0-s déli rekonstrukció

471-es főút (Debrecen-Hajdúsámson)

67-es főút (kaposfüredi elkerülő)

251-es főúti bekötő

paksi Duna-híd

37-es főút négysávúsítása (Gesztely-Szerencs)

26-os főút (sajószentpéteri elkerülő)

8-as főút (Balatonfüred-Litér, négysávúsítás)

82-es úti átkötés

13-as, 81-es, 63-as út négysávúsításának vizsgálata (M0-s tehermentesítése, M1-M8 összekötése)

Az Infostart beszámolójából az is kiderült, a magyar kormány célja, hogy 2030-ra az ország egyike legyen azon öt európai országnak, ahol a legjobb élni. Ennek közlekedési vetületében 2023-ig a megyei jogú városok és a megyeszékhelyek mind be lesznek kötve az ország gyorsforgalmi úthálózatába, ezek az utak pedig mind az országhatárig fognak érni.- tette hozzá Mosóczi László a portál szerint.Az Infostart fel is sorolta, pontosan mely utakat érint a közúthálózat fejlesztése, ezek szerint 2019-ben az alábbi utak kerülnek átadásra:A 2020-as átadási tervek az alábbi utakat érintik:Jövőre pedig az alábbi helyszíneken kezdődnek fejlesztések: