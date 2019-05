Jó híreket tett közzé a magyarországi Audi-gyár

Tavaly számos kihívással kellett szembenéznie a győri Audi-gyárnak, ezek közül a legjelentősebb kétség kívül a WLTP-átállás miatti termelési ingadozás volt. Ennek ellenére nem következett be érdemi csökkenés a motor- és autógyártásban 2018-ban.Az Audi Hungaria az elmúlt évben 1 954 301 motort, köztük 9 453 elektromotort gyártott. A motorgyártás termékpalettája a háromhengeres Otto-motorokkal, valamint a mild-hibrid technológiájú négyhengeres dízelmotorokkal bővült. Az Audi munkatársai naponta 9 000 motort, köztük alternatív meghajtásokat gyártanak a Volkswagen csoport 31 gyártótelephelye számára.

A járműgyártásban kereken 100 000 autó gördült le a gyártósorról, amely csupán kevéssel marad el a 2017-ben produkált 105 941 darabos gyártástól. Az elmúlt évben megújult a győri dizájnikon, az Audi TT, immár sportos dizájnelemek erősítik a kompakt sportautó dinamikus megjelenését, amely több mint 20 éve készül az Audi Hungariánál. Fontos mérföldkő volt, hogy 2018 nyarán az első győri SUV-val egy új modellcsalád érkezett Győrbe: az előző évben már 15 657 Audi Q3 hagyta el a győri gyártócsarnokot. Az Audi Hungariánál készülő modelleket a világ több mint 90 országába szállították, a legnagyobb piacok Németország, Nagy-Britannia, valamint az USA és Kanada voltak tavaly.

A szerény mértékben csökkenő motor-és autógyártással párhuzamosan csökkent a vállalat árbevétele is: 2018-ban közel 7,4 milliárd eurós árbevételt realizált a győri Audi, amely több mint 2 százalékos csökkentést jelentett a 2017-es üzleti évhez képest.

A meghatározó anyagjellegű ráfordítások közel 1 százalékkal csökkentek, míg a személyi jellegű ráfordítások több mint 22 százalékkal nőttek 2017-hez képest. Előbbi esetében az alacsonyabb darabszámú motor- és autógyártás, míg utóbbi esetében a bérek érdemi növekedése volt a meghatározó ok. Az éves beszámolóból kiderült az is, hogy a szintén jelentős összeget kitevő értékcsökkenési leírás a 2017-es 868 millió euróról 842 millió euróra csökkent tavaly.A vállalat mintegy 371 millió eurós üzemi eredménnyel zárta 2018-at, amely több mint 1 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest. Ez egyben az is jelentette, hogy az Audi Hungaria üzemi marzsa a 2017-es 5 százalékos értékhez képest nem változott érdemben.

A vállalat adózás előtti eredménye 443 millió euró volt tavaly, amely közel 21 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Ebben fontos szerepet játszott a pénzügyi műveletek bevételei soron bekövetkezett jelentős változás: a 2017-es 25 millió eurós értékhez képest egy közel 80 millió eurós összeg szerepelt itt 2018-ra vonatkozóan. A nettó eredmény közel 440 millió euróra nőtt 2018-ban, amely közel 21 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. Osztalék kifizetésére nem kerül sor, a vállalat a 2018-as üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi.

Fontos éven van túl a győri Audi-gyár

A 2018-as jubileumi évünkben fontos mérföldköveket értünk el. Az elektromos meghajtások gyártásának elindításával fennállásunk 25. évében megérkezett az elektromobilitás az Audi Hungariához. Szintén az elmúlt évben vette kezdetét az első győri SUV, az Audi Q3 sorozatgyártása. Mindkét projekt szilárd alapot teremt az Audi Hungaria jövőjének biztosításához

- mondta korábban Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke.A jövő is biztató, az idei évben indul a második SUV modell, az Audi Q3 Sportback sorozatgyártása, amely tovább erősítheti a magyar gyárat. A legfrissebb híradások pedig arról szólnak már, hogy az Audi kivezeti a Győrben gyártott TT sportautó modellt a kínálatából néhány éven belül, és egy elektromos meghajtású modellt vezet be helyette.