Jogosítvány 2019: feltétel marad az egészségügyi vizsga

bpiautosok.hu ugyanis arról ír, hogy igenis feltétele marad az egészségügyi vizsga a jogosítvány megszerzésének.

Tehát ezzel a rendelettel csupán egy felesleges úttól kímélik meg a vizsgázókat, akiket a jövőben is felkészítenek majd az újraélesztésre, betegvizsgálatra és eszméletlen betegek ellátására.

A Napi.hu cikke alapján korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a Magyar Közlönyben frissen megjelent rendelet alapján 2019 januárjától nem kell az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítását tanúsító igazolás ahhoz, hogy valaki megszerezze a jogosítványt.Ez igaz is is, viszont ahogy arra egy olvasónk felhívta a figyelmet, szó sincs arról, hogy a közúti elsősegélynyújtó ismeretek mellőzésével a tanuló vezetők körülbelül nyolc órányi - elméleti és gyakorlati - képzést spórolnak meg.A sikeres vizsga után a vizsgaigazolás megkapásának eddig is feltétele volt, amit a Közlekedési Felügyeleten kellett bemutatni. Most viszont csak a vezetői engedély kiadásának feltétele lett a Közlekedési Igazgatási Hatóságnál.