Kész a Volkswagen mesterterve, de Gigafactoryk nélkül nehéz lesz véghez vinni

A Volkswagen igyekszik nyomást gyakorolni akkumulátorbeszállító partnereire, köztük az SK Innovationre annak érdekében, hogy olyan akkumulátorgyárakat építsenek, amelynek gyártókapacitása legalább egy gigawattóra

A Tesla egyelőre jegeli a Gigafactory bővítését

A német autógyártó hatalmas elektromos autó offenzívára készül a következő évekbe: tervei szerint mintegy 35 milliárd eurót fog elkölteni az elektromobilitás területén 2022-ig. A kutatás és fejlesztésnek, az új beruházásoknak, valamint az akkumulátorbeszállítókkal kötött megállapodásoknak eredményeként 2025-re már 50 darab tisztán elektromos meghajtású modellt akar értékesíteni a cégcsoport. Ez nem véletlen, hiszen az eladásokban is nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg a német autógyártó menedzsmentje, 2025-re el akarnak odáig jutni, hogy évi 2-3 millió elektromos autót adnak el globálisan, amely egyben azt is jelentené, hogy a cégcsoport teljes értékesítésének mintegy 20-25 százalékát tennék ki ezek az autók.Amennyiben ezek a célok valóra válnak, a Volkswagen csoport lehet az az autógyártó a világon, amelynek leginkább sikerül majd felülmúlnia a Tesla értékesítéseit 2025-ben. A rengeteg elektromos autó legyártáshoz viszont szükség lesz hatalmas mennyiségű akkumulátorra is, ezek megvásárlására a Volkswagen mintegy 50 milliárd eurót fordít majd a következő években. A német autógyártó beszállítói, stratégiai partnerei között ott van a világ élvonalába tartozó SK Innovation, az LG Chem, a Samsung SDI és a CATL is.Az SK Innovation akkumulátorcellák előállításához épít gyárat az Egyesült Államokban, hogy onnan tudja kiszolgálni a Volkswagen chattanoogai üzemét, ahol a tervek szerint a németek elektromos autókat is gyártanak majd 2022-től. Az LG Chem, a Samsung SDI és az SK Innovation egyaránt szállít akkumulátorcellákat a Volkswagen számára Európában. A CATL pedig a német autógyártó stratégiai partnere Kínában, ahol akkumulátorokat szállítanak a Volkswagen elektromos autóihoz 2019-től.- erről Herbert Diess, a Volkswagen csoport vezére beszélt a Reutersnak.A Volkswagen fontolóra vette azt is, hogy befektessenek egy akkumulátorgyártóba annak érdekében, hogy felpörgessék az elektromos autó offenzívát, illetve tovább bővítsék a szükséges tudást az akkumulátorgyártásban.Míg a Volkswagen azon fáradozik, hogy az akkumulátorbeszállítóival együttműködve minél hamarabb megteremtse azokat a kapacitásokat, amelyek szükségesek a tervezett modelloffenzívájához, addig a Tesla a visszaeső keresletre hivatkozva egyelőre jegeli akkumulátorgyárának, a Gigafactorynek a további bővítését.Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, alaposan visszaesett a Tesla értékesítése az első negyedévben, jóval kevesebb autót szállítottak ki, mint amire az elemzők számítottak. A vásárlók a gyártó legújabb modelljéből, a Model 3-ból is kevesebbet vettek, mint amire az elemzők számítottak.Részben ennek hatására a Tesla és japán partnere, a Panasonic úgy döntött, hogy nem bővítik tovább a Nevadában található Gigafactory kapacitásait. Pedig a korábbi tervek még arról szóltak, hogy 2020-ra a gyár éves akkumulátorkapacitását a jelenlegi 35 gigawattóráról egészen 54 gigawattórára bővítik majd.