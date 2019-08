Magyarországon az elmúlt 27 évben egyszer sem volt képes hasonlóra a Suzuki

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, júliusban 15 284 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, 27 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez egyben azt is jelentette, hogy az év első hét hónapban 89 830 új gépkocsit adtak el, ami 9 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.A látványos növekedésben meghatározó szerepe volt a Suzukinak, a márka modelljeiből összesen 3944 darabot helyeztek forgalomba, ezzel pedig rekord, 25,8 százalékos piaci súllyal a Magyar Suzuki volt az egyedüli, kétszámjegyű részesedést felmutató szereplője a hazai személygépjármű-piacnak.

A vállalat 185 000 járművet tervez gyártani 2019-ben, a célszám eredetileg 179 000 egység volt. Az első féléves eredmények fényében megalapozottan remélhetjük, hogy elérjük ezt a kitűzött célt

A júliusban itthon regisztrált személyautók 21,4 százalékát tette ki a japán vállalat egyetlen európai gyáregységében, az esztergomi üzemben készült Vitara és SX4 S-CROSS. A két modell hónapok óta felváltva vezeti a hazai eladási statisztikákat.A magyar piac harmadik legnépszerűbb Suzuki típusa, a Swift sem panaszkodhat, 338 darabot regisztráltak belőle júliusban. 2019 első hét hónapját vizsgálva a teljes gépjárműértékesítés 17,41 százaléka a márka modelljei közül került ki.Érdemes kiemelni azt is, hogy a 2015 óta Esztergomban gyártott és tavaly ősszel megújult Vitara, amelyből már több mint félmilliót készítettek Magyarországon, 32,36 százalékos szegmens-részesedéssel vezeti a SUV városi-szabadidő kategóriát és ezzel együtt a személyautók mezőnyét is. A modellből 2019 január 1. és július 31. között összesen 6 956 darabot regisztráltak, ebből 1 863 darabot csak július hónapban, ami átlagban közel másfél havi mennyiségnek felel meg.Júliusban minden harmadik, magánszemélyek részére forgalomba állított autó Suzuki volt. A magánvásárlók körében az első hét hónapot tekintve pedig a regisztrált új-személyautók 27 százaléka volt Suzuki modell. Ez azt jelenti, hogy 9 748 eladott személygépjárművel a márka volt a privát vásárlók leggyakoribb választása.- jelentette ki a Magyar Suzuki Zrt. operatív igazgatója, Krisztián Róbert.Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images