Már a biztonsági öv használatát is figyelik a szuperkamerák

A portál azt írja, hogy egy hivatalos megkeresésből kiderült, hogyHa valaki nem kapcsolja be a biztonsági övét, akkor azért a hatóság közigazgatási bírságot szab ki. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt nem az üzembentartót kell bírságolni, hanem a járművezetőt vagy az utazó személyt. Ez a szabálysértés nem tartozik az objektív felelősség hatálya alá.A vonatkozó kormányrendelet táblázatából az is kiolvasható, hogy a szabálysértő mekkora bírságra számíthat:A traffipax-rendszer egyes funkcióit - beleértve a biztonsági öv használatának figyelését is - a VÉDA végpontoknál, valamennyi rendszerelemet érintően tesztelték - részletezte a portálnak a rendőrség, és azt is leszögezték, hogyAzt is hozzátették, hogy míg a gyorshajtás esetén automatizált döntéshozatali eljárás megy végbe, addig a biztonsági öv használatának elmulasztása esetén nem, ugyanis ebben az esetben az illetékes rendőrkapitányság folytatja le az eljárást.