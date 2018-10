Már készítik a vésztervet az autógyártók - Megállapodás nélkül az árak is elszállhatnak

Nagy-Britannia EU-tagságának megszűnése (Brexit) után még az is hatalmas logisztikai problémát okoz, ha csak rövid időre is, de meg kell állni vámkezelés miatt, mert a legkisebb késés is megzavarja a gyártási folyamatot, így jelentős költségekkel jár

Nem szabad elfelejteni, hogy az autógyártásban a haszonkulcs jóval kisebb 10 százaléknál. Végeredményben ezeket a költségeket vagy a fogyasztóknak kell viselniük, vagy az autógyártóknak

Az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete a honlapján szerdán megjelent közleményben emlékeztetett arra, hogy minden európai vállalat az "éppen időben" (just-in-time) és "éppen a megfelelő sorrendben" (just-in-sequence) elvek alapján szervezi meg az autógyártást, aminek a lényege az, hogy a megfelelő alkatrészek a megfelelő mennyiségben és minőségben, a megfelelő helyről a megfelelő helyre jussanak el, és az adott technológiai hely által igényelt sorrendben jelenjenek meg.Az autógyárakba mindennap alkatrészek milliói érkeznek, és ezekből állítják össze a járműveket. Ennek egyik fontos eleme, hogy teherautók folyamatosan és a megfelelő időpontban érnek oda az üzemekhez az alkatrészekkel. Egyedül Nagy-Britanniába naponta 1100 kamion hozza az európai szárazföldről az autógyártáshoz szükséges alkatrészekkel.- hangoztatta az ACEA.Erik Jonnaert, a 15 nagy európai járműgyártó vállalatot tömörítő szervezet főtitkára jelezte, hogy a gyártók már vészterveket készítenek és raktárhelyiségeket keresnek az alkatrészek felhalmozására. Ha hosszabb időre kell gondoskodni a megfelelő készlet rendelkezésre állásáról, akkor nagy területű raktárakra lesz szükség jelentős költségek árán.Ha a felek nem tudnak megállapodni a kiválás feltételeiről, akkor a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai lesznek a mérvadók Nagy-Britannia és a 27 tagúra fogyatkozó unió közötti kereskedelemben. A WTO szabályai alapján 10 százalékos vámtarifa sújtaná az autók kereskedelmét.- mutatott rá Jonnaert. Majd hozzátette, hogy még nem késő, és ezért sürgetik mindkét tárgyaló felet, hogy megkettőzött erőfeszítéssel dolgozzanak a megállapodás eléréséért.Az EU és a London közötti tárgyalások holtpontra jutottak, noha már kevesebb mint hat hónap van hátra a szétválásra kitűzött 2019. március 29-i időpontig. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfőn úgy vélte, hogy minden eddiginél valószínűbbnek látszik, hogy nem sikerül megállapodásra jutni.Az Európai Tanács szerdán Brüsszelben ült össze háromnapos tanácskozásra. A nyitónap teljes egészében a Brexitről fog szólni: a bennmaradó tagországok vezetőinek munkavacsorájára meghívták Theresa May brit kormányfőt, akivel megvitatják a fennmaradó problémás kérdéseket, ezután huszonhetes körben folytatódik az ülés Michel Barnier uniós főtárgyaló részvételével.