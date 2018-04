Megbotlott a legtöbb autógyártó Európában - Bezzeg nálunk nagyon megy az új autó

Az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma közel 1,79 millió darab volt márciusban, amely 5,3 százalékos csökkenést jelentett 2017 azonos időszakához képest az ACEA legfrissebb statisztikái szerint. A visszaeső értékesítési darabszám hátterében több meghatározó autópiac gyenge teljesítménye, a Brexit esetleges hatásaitól való félelem, valamint a dízelautók iránti kereslet csökkenése állt elsősorban.A meghatározó országok közül az Egyesült Királyságban (-15,7%), Olaszországban (-5,8%), és Németországban (-3,4%) is kevesebb autót értékesítettek, mint egy évvel korábban. Franciaországban (+2,2%) és Spanyolországban (+2,1%) viszont nőttek az eladások 2017 márciusához képest. Az EU-ban a legjobban a litván (+34,5%) autópiac teljesített, igaz itt mindenképpen meg kell említeni, hogy a nagy emelkedés mögött az alacsony bázis állt elsősorban. Hogyha számszerűen nézzük, akkor 2761 darab autót adtak el az országban. Magyarországon is nagyon pörgött az autópiac, 12 748 új autó talált gazdára, legalábbis ennyit regisztráltak nálunk múlt hónapban, amely 28,5 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest az ACEA statisztikái szerint.

Márciusban a legtöbb autógyártó gyengén teljesített: az Audi (-9,1%), a Citroen (-3,8%), a Renault (-3,2%), a Ford (-14,9%), a Fiat (-8%), a BMW (-5,8%), a Mercedes (-2,5%), a Toyota (-4,3%) és a Nissan (-17,8%) eladása is esett. Voltak azonban, akik a kihívásokkal teli értékesítési környezet ellenére is növelni tudták eladásaikat: A Volkswagen (+2,2%), a Skoda (+4%), a Seat (+9,7%), a Peugeot (+1,4%), a Hyundai (+3,6%) és a Kia (+4,8%) is több autót adott el, mint 2017 márciusában.