Meghökkentő vallomás: a világ egyik legnagyobb autógyártója elismerte, a Tesla közelében sem lesz

Tavaly a Toyota több mint 10,6 millió autót értékesített globálisa, így nem sokon múlt, hogy visszaszerezze a világ legnagyobb autógyártójának járó címet a Volkswagen csoporttól. Ezért is nagyon érdekes az a 2025-re vonatkozó terv, amellyel a japánok előálltak az elektromos autózásban.

A világ egyik legnagyobb autógyártója gyakorlatilag elismert, hogy a Tesla közelében sem lesz néhány év múlva, de a nagy riválistól, a Volkswagen csoporttól is messze le lesznek maradva, a németek ugyanis 2-3 millió akkumulátoros elektromos autó eladását tervezik 2025-ben.

A Toyota vezetése látva az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokat és az elektromos autók iránt mutatkozó egyre nagyobb keresletet úgy döntött, hogy drasztikusan módosít korábbi célján: 2030 helyett már 2025-re el akarják érni, hogy éves szinten 5,5 millió részben vagy teljesen elektromos meghajtású autót értékesítsenek. A fenti éves értékesítési adatot alapul véve és feltételezve, hogy abban nem következik be érdemi visszaesés, elmondhatjuk, hogy a terv megvalósulása esetén a japánok összeladásának durván a felét elektromos autók adhatják majd néhány év múlva.A Toyota ugyanakkor azt is elárulta, hogy ebből az 5,5 millió autóból kevesebb, mint 1 millió lehet tisztán elektromos meghajtású 2025-ben. Ez a szám pedig felér egy vallomással, a Tesla tervei ugyanis arról szólnak, hogy az 1 millió darabos értékesítést már 2020-ban elérik majd. Igaz, ez nem az egy évre vonatkozó eladás, hanem tartalmazza a korábbi évek értékesítéseit is, viszont ezt követően jelentős felfutás következhet be a gyártásban.

Mindebben fontos szerepet játszik, hogy a Toyotánál nagyon sokáig nem hittek az akkumulátorra épülő tisztán elektromos autózásban. A japánok a hibridtechnológia mellett a hidrogén üzemanyagcellás technológiát tartották a leginkább ígéretes megoldásnak a jövő közlekedésében. 2016-ban aztán az akkumulátoros elektromos technológia felé való elmozdulás mellett döntöttek, a terület önálló fejlesztési egységet is kapott a vállalaton belül. Persze a japánok nem lennének japánok, ha egyszerűen beálltak volna a sorba: közölték, hogy az iparágban elterjedt lítium-ion akkumulátor helyett szilárdtest akkumulátort fognak fejleszteni, mert hosszú távon az a jövő.Az eddig napvilágot látott információk szerint a szilárdtest akkumulátor szinte minden tekintetben túlszárnyalják majd a lítium-ionos "elődeiket", így az újabb elektromos autók nem csak nagyobb távolságot tehetnek majd meg egy töltéssel, de biztonságosabb megoldást is jelenthet majd, mint a jelenleg használatban lévő akkumulátoroknál. Feltéve persze, hogy az iparágban zajló, euró- és dollármilliárdokat felemésztő kutatás és fejlesztés ellenére sem következik egy nagyobb technológiai ugrás a lítium-ion akkumulátoroknál menet közben.A jelek szerint egyébként a Toyotánál jól haladnak, Shigeki Terashi,a vállalat igazgatótanácsának tagja ugyanis a jövőre vonatkozó tervek ismertetése során beszélt arról is, hogy reményeik szerint a szilárdtest akkumulátorukat a Tokióban megrendezésre kerülő 2020-as nyári olimpiai játékok alatt bemutatják majd a világnak.A fentiek kapcsán ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy bár a Toyota lemaradt az akkumulátorra épülő elektromos autózásban, ez tudatos üzleti döntése volt a japánoknak. A Tesla számain látható, hogy hiába piacvezetők az amerikaik, egyelőre nem képesek stabilan nyereséget termelni elektromos autóikkal. A Toyota ezzel szemben a legnagyobb profitot tudta zsebre tenni a kihívásokkal teli 2018-as évben a vezető autógyártók között. Az pedig megint egy másik kérdés, hogy vajon a japánok képesek lesznek-e megőrizni piaci pozícióikat és az eredményes működésüket abban az esetben is, ha a tisztán elektromos autók a vártnál sokkal gyorsabb ütemben kezdenek elterjedni majd.