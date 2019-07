Mindig érdekelt, hogyan borítják be az autógyárak Európát? - Remek térképet mutatunk!

Az autógyártás vívmányairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Európában összesen 309 olyan üzem található, ahol jármű, vagy éppen motorgyártást végeznek. Ezek közül 137-ben történik autók összeszerelése, míg 37-ben kisteherautókat, 59-ben teherautókat, 47-ben buszokat, 72-ben pedig motorokat szerelnek össze. Az Európai Unió területén összesen 229 gyár üzemel, amelyek kivétel nélkül megtalálhatóak az alábbi linken elérhető interaktív térképen, amelyet az ACEA nemrég frissített.

Természetesen a magyarországi autó-és motorgyárak is megtalálhatóak a térképen, feltüntetésre került a győri Audi-gyár, a kecskeméti Mercedes-gyár, az esztergomi Suzuki-gyár és a szentgotthárdi Opel-gyár is. Továbbá a komáromi BYD-gyár is felkerült az ACEA térképére.