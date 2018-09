Musk bejelentette, maga építi meg a pokolból kivezető utat

Sajnálom, a gyártás pokla után a kiszállítás és logisztika pokla vár ránk, de ez a probléma sokkal könnyebben kezelhető. Nagyon gyorsan haladunk. Rövidesen megoldást találunk rá

Múlt héten számoltunk be arról, hogy míg korábban a gyártás poklában kellett helytállnia a Teslának, addig mostanra a kiszállítási és logisztikai feladatok okoznak problémákat számukra. Elon Musk, a cég vezére mindezt egy Twitter-üzenetében ismerte el korábban:Most kiderült, pontosan milyen megoldásban is gondolkodik Musk: saját maguk fogják kiszállítani autóikat. Az új tevékenységgel kapcsolatban a Tesla vezére elmondta, már a hétvégén megkezdték annak felépítését, hogy enyhítsék a vállalatra nehezedő nyomást.Muskra és a Tesla csapatára egyébként abszolút jellemző, hogy igyekeznek mindent házon belül fejleszteni, megoldani: elég csak a saját hajtásláncra, vagy éppen az önvezető technológiára gondolni. De akkor sem estek kétségbe, amikor a gyártás minél nagyobb automatizálására törekedtek, egyszerűen felvásárolták a német Grohmann Engineeringet, amelyet mostanra át is neveztek Tesla Grohmann Automationre.